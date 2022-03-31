Кирилл – дери полоз: приметы и поверья на 31 марта

31 марта по народному календарю Кирилл – дери полоз. Его еще называют «День Кирилла», «Кириллов день». Считалось, если поехать на санях, то полозья обдерутся о землю. Отсюда этот день и получил такое название.

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Предки считали, что полезно в этот день все свободное время проводить на свежем воздухе. Сидение дома было плохой приметой. Люди верили, что это ведет к одиночеству и болезням. Еще было принято считать, что на Кирилла зацветает мать-и-мачеха. Данное растение считается лекарственным. Женщины после приготовления отвара умывались им для сохранения белого и чистого лица.

Крестьяне в этот день не ходили в гости, так как считали, что такие посещения могут отвернуть от них удачу. Поэтому на Кирилла было принято устраивать застолья в семейном кругу.

В этот день нельзя было стричь ногти и волосы. Верили, что так можно было привлечь беду. Также запрещалось ходить в чужих вещах, в противном случае в жизни могли появиться серьезные проблемы. Нельзя было брать в долг и самому одалживать денег. Еще люди не пересчитывали собранные в курятнике яйца. В этот день можно было помириться с друзьями, с которыми поссорились.