Кирилл – дери полоз: приметы и поверья на 31 марта

31 марта по народному календарю Кирилл – дери полоз. Его еще называют «День Кирилла», «Кириллов день». Считалось, если поехать на санях, то полозья обдерутся о землю. Отсюда этот день и получил такое название.
Предки считали, что полезно в этот день все свободное время проводить на свежем воздухе. Сидение дома было плохой приметой. Люди верили, что это ведет к одиночеству и болезням. Еще было принято считать, что на Кирилла зацветает мать-и-мачеха. Данное растение считается лекарственным. Женщины после приготовления отвара умывались им для сохранения белого и чистого лица.
Крестьяне в этот день не ходили в гости, так как считали, что такие посещения могут отвернуть от них удачу. Поэтому на Кирилла было принято устраивать застолья в семейном кругу.
В этот день нельзя было стричь ногти и волосы. Верили, что так можно было привлечь беду. Также запрещалось ходить в чужих вещах, в противном случае в жизни могли появиться серьезные проблемы. Нельзя было брать в долг и самому одалживать денег. Еще люди не пересчитывали собранные в курятнике яйца. В этот день можно было помириться с друзьями, с которыми поссорились.
31 марта по грому и сохранившемуся на водоемах льду говорили о хорошем клеве на рыбалке. Цветение матери-и-мачехи говорило о том, что приближается лето, а апрель начнется с теплой погоды. Кроме того, прилет лебедей предвещал приход теплых деньков. Возвращение трясогузок с теплых краев – к половодью. Высокий полет гусей предвещал снегопад. Появление комаров говорило о скором приходе тепла. По кружению мошкары можно было говорить о том, что грибы в этом году вырастут большие и их будет много.