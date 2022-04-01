Огромный осетр утащил против течения каяк с рыболовом

Канадец Брейден Рауз поймал огромного осетра с головой, сравнимой по величине с ростом человека. Об этом сообщает CTV News.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Рауз и его возлюбленная Сидни Козеленко рыбачили на реке Фрейзер в канадской провинции. Когда рыба клюнула, стало сразу ясно, что на крючок попалась крупная особь.

«Это было ясно, потому что, когда я тянул, она не сдвинулась с места, даже не шелохнулась, а потом понеслась», — вспоминает рыболов.

Рауз прыгнул в каяк, надеясь вытащить рыбу, но огромный осетр не сдавался. Он поплыл сначала по течению, затем против течения и утащил каяк с рыбаком за собой. Девушке пришлось спасать друга и плыть к нему на другом каяке.

Связав два судна веревкой, Синди начала гребсти к берегу, а Роуз продолжал бороться со своим уловом. Справиться с рыбой удалось лишь спустя полчаса. Оказалось, что длина осетра составляет 2,6 метра, а вес — 159 килограммов.

Рауз и Козеленко сфотографировали осетра и отпустили его на волю.