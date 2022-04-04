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3 часа назад

Ученые обнаружили математические способности у скатов

Мира Маркина

Скаты, глазчатые хвостоколы (Potamotrygon motoro) и псевдотрофеусы-зебры (Pseudotropheus zebra) могут складывать и вычитать. К такому выводу пришли ученые Боннского университета в Германии. Результаты их исследования описаны в журнале Scientific Reports.

Ученые обнаружили математические способности у скатов
Фото: pixabay.compixabay.com

Ранее ученые выяснили, что перечисленные выше рыбы видят разницу между большими и маленькими числами. Исследователи пошли дальше: они натренировали скатов и цихлид не только различать числа, но и прибавлять или вычитать единицу в пределах от одного до пяти. Для этого подопытным показывали изображения фигур (в течение пяти секунд). Затем рыбы могли проплыть в отверстие, где им вновь демонстрировали картинки разного цвета.

Когда скаты и цихлиды научились ассоциировать цвета с арифметическим действием (желтые – сложение, синие – вычитание), ученые перешли к проверке возможностей рыб к счету. Выяснилось, что псевдотрофеус-зебры неплохо складывают числа (в 82% случаев они не ошибались), вычитают несколько хуже (процент верных ответов – 68). Скаты совершали правильный выбор с прибавлением в 96% случаев, а с вычитанием – в 90%.

Ранее мы рассказывали о том, как огромный осетр едва не уничтожил рыбака.

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