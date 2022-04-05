Живущая в Токио россиянка рассказала о странной дружбе японцев

Девушка живет в Японии уже три года и свободно владеет языков. Однако, по ее словам, завести дружбу с местными очень не просто. Как заметила россиянка, японцы имеют другие представления о дружбе между людьми, не такие, как у ее соотечественников. В первую очередь они стараются не обидеть близкого человека и не доставить ему дискомфорта. Японцы избегают разговоров на острые темы с друзьями.