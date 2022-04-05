Живущая в Токио россиянка рассказала о странной дружбе японцев

Россиянка, переехавшая жить в Токио, рассказала о странных представлениях японцев о дружбе. Своими наблюдениями она поделилась с "Лентой.ру".
Девушка живет в Японии уже три года и свободно владеет языков. Однако, по ее словам, завести дружбу с местными очень не просто. Как заметила россиянка, японцы имеют другие представления о дружбе между людьми, не такие, как у ее соотечественников. В первую очередь они стараются не обидеть близкого человека и не доставить ему дискомфорта. Японцы избегают разговоров на острые темы с друзьями.
«Поначалу я тоже невольно разочаровывалась, и, слыша очередную общую фразу о погоде, в голове моей проносилась мысль: "Неужели ради этого я учила столько слов?" Сейчас я воспринимаю подобные обращения к себе как свидетельство симпатии, признание меня как члена коллектива», — поделилась девушка.
Посиделки на кухне с разговорами о личных проблемах и политике, как в России, в Японии практически неприемлемы. При этом россиянка отметила, что если люди не откровенничают друг с другом, это не значит, что у них плохие отношения.