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51 минуту назад

Живущая в Токио россиянка рассказала о странной дружбе японцев

Мира Маркина

Россиянка, переехавшая жить в Токио, рассказала о странных представлениях японцев о дружбе. Своими наблюдениями она поделилась с "Лентой.ру".

Живущая в Токио россиянка рассказала о странной дружбе японцев
Фото: PixabayPixabay

Девушка живет в Японии уже три года и свободно владеет языков. Однако, по ее словам, завести дружбу с местными очень не просто. Как заметила россиянка, японцы имеют другие представления о дружбе между людьми, не такие, как у ее соотечественников. В первую очередь они стараются не обидеть близкого человека и не доставить ему дискомфорта. Японцы избегают разговоров на острые темы с друзьями.

«Поначалу я тоже невольно разочаровывалась, и, слыша очередную общую фразу о погоде, в голове моей проносилась мысль: "Неужели ради этого я учила столько слов?" Сейчас я воспринимаю подобные обращения к себе как свидетельство симпатии, признание меня как члена коллектива», — поделилась девушка.

Посиделки на кухне с разговорами о личных проблемах и политике, как в России, в Японии практически неприемлемы. При этом россиянка отметила, что если люди не откровенничают друг с другом, это не значит, что у них плохие отношения.

Ранее женщина выиграла 263 миллиона и пожаловалась на жизнь.

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