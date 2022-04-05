Женщина нашла старые письма и узнала неприятную семейную тайну

Дочь генеалога из Нью-Йорка нашла письма вековой давности, благодаря им узнала неприятную тайну одной семьи и решила ее не раскрывать. Об этом сообщает The Sun.

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28-летняя Челси Браун увлекается поиском семейных реликвий: дневников, писем и памятных вещей. В подавляющем большинстве случаев она старается возвращать находки наследникам их прежних владельцев, но иногда решает оставить их себе, чтобы никого не травмировать. Так случилось с попавшими в ее руки письмами, которые датируются периодом с 1908 по 1911 год.

Переписка разоблачала тайные отношения между невестой и лучшим другом ее жениха. Женщина стала изменять своему возлюбленному еще до свадьбы и продолжала не менее года после того, как они поженились. Американка нашла информацию об их живущих потомках, но засомневалась, стоит ли их огорчать и раскрывать им столь неприятный секрет.

Браун считает, что ее миссия — возвращать семьям артефакты, которые помогут узнать что-то новое о родственниках, восстановить детали прошлого. При этом ей важно, чтобы эта информация не причиняла получателям боль. «Просто есть предметы, которые, я считаю, не должны были быть найдены и увидены семьей, а я просто случайно наткнулся на них», — сказала она.