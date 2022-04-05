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1 час назад

Ради мечты женщина развелась с любимым мужем после десяти лет брака

Lenta.ru

Жительница Лас-Вегаса, США, всю жизнь мечтавшая о ребенке, развелась с любимым мужем из-за того, что тот не хотел детей. Ее историю публикует Daily Mirror.

Ради мечты женщина развелась с мужем после десяти лет брака
Фото: Lenta.ruLenta.ru

За десять лет брака 32-летняя авиадиспетчер Эшли Роджерс перенесла два выкидыша, но по-прежнему стремилась завести ребенка. Против был ее муж, который не хотел детей. Роджерс оказалась перед непростым выбором — остаться в браке и смириться с бездетностью или развестись и стать матерью-одиночкой ради исполнения мечты. В итоге она выбрала второй вариант.

После развода американка нашла донора спермы и прошла процедуру внутриматочной инсеминации. В ноябре прошлого года Роджерс родила сына, которого назвала Эйденом Джеймсом. По словам женщины, во время беременности ей бывало грустно из-за того, что приходится ждать ребенка в одиночку. Иногда ей хотелось, чтобы ее поддержали и сходили в магазин среди ночи, если вдруг захочется что-то съесть.

Пока Роджерс была беременна, умерла ее мать. Это событие заставило женщину еще сильнее скучать по большой и дружной семье бывшего мужа, в которой ее принимали и любили. Тем не менее она заключила, что не жалеет о решении стать матерью-одиночкой, а ее сын — «прекрасный и ласковый ребенок».

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