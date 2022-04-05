Ради мечты женщина развелась с мужем после десяти лет брака

Жительница Лас-Вегаса, США, всю жизнь мечтавшая о ребенке, развелась с любимым мужем из-за того, что тот не хотел детей. Ее историю публикует Daily Mirror.

За десять лет брака 32-летняя авиадиспетчер Эшли Роджерс перенесла два выкидыша, но по-прежнему стремилась завести ребенка. Против был ее муж, который не хотел детей. Роджерс оказалась перед непростым выбором — остаться в браке и смириться с бездетностью или развестись и стать матерью-одиночкой ради исполнения мечты. В итоге она выбрала второй вариант.

После развода американка нашла донора спермы и прошла процедуру внутриматочной инсеминации. В ноябре прошлого года Роджерс родила сына, которого назвала Эйденом Джеймсом. По словам женщины, во время беременности ей бывало грустно из-за того, что приходится ждать ребенка в одиночку. Иногда ей хотелось, чтобы ее поддержали и сходили в магазин среди ночи, если вдруг захочется что-то съесть.