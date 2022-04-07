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1 час назад

Муж предложил жене назвать ребенка в честь знаменитого серийного убийцы

Lenta.ru

Мужчина случайно предложил жене назвать будущего ребенка в честь знаменитого серийного убийцы и возмутил ее. Об этом она рассказала в посте на сайте Reddit.

Муж предложил назвать ребенка как серийного убийцу
Фото: lenta.rulenta.ru

37-летняя автор поста написала, что они с мужем пытались завести ребенка последние 10 лет, но ничего не получалось. Несколько месяцев назад женщина узнала о долгожданной беременности.

Радость от события омрачила смерть дедушки мужа. Тот его обожал и очень расстроился, что дети никогда с ним не познакомятся. Чтобы почтить память умершего родственника, он предложил супруге дать будущему ребенку имя деда, которого звали Теодор.

Автор поста призналась, что не имеет ничего против имени, но в сочетании с фамилией оно будет звучать странно. Дело в том, что их фамилия произносится как Банди. Ребенок, названный Теодором Банди, будет практически полным тезкой американского серийного убийцы, который орудовал в 1970-е годы.

Женщина поделилась своими сомнениями и переживаниями с супругом, но тот все равно расстроился и не понял ее. Семья мужчины тоже встала на его сторону, а мнения родственников автора поста разделились.

По рекомендации племянницы, пользовательница обратилась за советом к пользователям Reddit. Пост собрал почти пять тысяч комментариев, в большинстве из которых были слова поддержки. Пользователи сайта согласились с тем, что давать ребенку имя маньяка — жестоко и негуманно.

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