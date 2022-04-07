Не знавшая о беременности женщина родила в неотложке

Не заметившая собственной беременности жительница Ливерпуля Рэйчел Фогарти внезапно родила в отделении неотложной помощи. Об этом сообщает Daily Mirror.

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По словам Фогарти, накануне родов ей пришлось пораньше уйти с работы из-за резкой боли. В ту ночь она не могла уснуть и на следующий день попыталась вызвать скорую помощь. Женщине сказали, что медиков придется ждать около пяти часов, поэтому она решила обойтись без них.

После еще одной бессонной ночи отец Фогарти отвез ее в отделение неотложной помощи. Там она ответила на все обычные вопросы врача, но тот так и не смог понять ее диагноз. В тот же день пациентку осмотрела гинеколог и обнаружила, что у той вот-вот начнутся роды. До этого Фогарти даже не знала о своей беременности. «У меня синдром поликистозных яичников, поэтому отсутствие менструации не смущало», — объяснила она.