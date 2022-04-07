Женщина заказала пиццу и спасла себе жизнь

В британском графстве Северный Йоркшир женщина заказала пиццу в службе спасения и таким образом спасла себе жизнь. Об этом сообщает Daily Mirror.

Британка набрала номер службы спасения, чтобы сообщить об угрозе своей жизни со стороны мужчины, едущем с ней в автобусе. Чтобы не вызвать у него подозрений, она сказала диспетчеру, что хочет заказать пиццу. Тот сразу же спросил, не попала ли женщина в беду. Получив подтверждение, он продолжил задавать ей уточняющие вопросы, на которые требовался односложный ответ.