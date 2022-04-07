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1 час назад

Женщина сломала руку, посещая травмпункт из-за сломанной ноги

Мария Иглина

Жительница Свердловской области сломала руку в то время, когда она пришла в травмпункт, чтобы сделать рентген сломанной ноги. Об этом сообщает портал ЕАН со ссылкой на представителя региональной прокуратуры.

Женщина сломала руку, посещая травмпункт из-за сломанной ноги
Фото: unsplash.comunsplash.com

Пожилая женщина нуждалась в сопровождении, поскольку из-за сломанной ноги она не могла самостоятельно пройти медицинскую процедуру. Работники Центральной городской больницы № 2 имени Миславского в Екатеринбурге, в свою очередь, не разрешили дочери пациентки зайти с ней в кабинет рентгена. И тогда женщина стала прыгать на одной ноге, чтобы попасть в кабинет, потеряла равновесие и упала.

В итоге, россиянка сломала руку. А медучреждение обязали предоставлять малоподвижным пациентам кресла-коляски.

Ранее турист на параплане сломал позвоночник в горах Сочи.

Истории,Генпрокуратура РФ,
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