Женщина сломала руку, посещая травмпункт из-за сломанной ноги

Жительница Свердловской области сломала руку в то время, когда она пришла в травмпункт, чтобы сделать рентген сломанной ноги. Об этом сообщает портал ЕАН со ссылкой на представителя региональной прокуратуры .

Пожилая женщина нуждалась в сопровождении, поскольку из-за сломанной ноги она не могла самостоятельно пройти медицинскую процедуру. Работники Центральной городской больницы № 2 имени Миславского в Екатеринбурге, в свою очередь, не разрешили дочери пациентки зайти с ней в кабинет рентгена. И тогда женщина стала прыгать на одной ноге, чтобы попасть в кабинет, потеряла равновесие и упала.