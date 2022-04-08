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2 часа назад

Женщина нажала на кнопку и получила 800 миллионов рублей

Даша Краснова

Жительница США ошиблась с выбором билета мгновенной лотереи из-за грубияна в супермаркете и выиграла десять миллионов долларов. Об этом сообщает UPI.

Женщина ошиблась кнопкой и получила 800 миллионов рублей
Фото: https://unsplash.com/https://unsplash.com/

Лакедра Эдвардс из Лос-Анджелеса зашла в супермаркет, чтобы купить несколько лотерейных билетов. Женщина положила в торговый автомат деньги, и когда она собралась нажать кнопку выбора билета, ее толкнул один из покупателей.

«Он влетел в меня, ничего не сказал и вышел за дверь», — вспоминает она.

Эдвардс отвлеклась, нажала на неправильную кнопку и получила дорогой билет 200X Scratchers за 30 долларов. Расстроенная женщина вернулась в автомобиль, стерла защитный слой и поняла, что выиграла десять миллионов долларов.

«Я до сих пор в шоке! Помню только, что, когда поняла, сколько выиграла, сказала вслух: "Я богата!"» — рассказала женщина.

На выигранные деньги она собирается купить новый дом и основать некоммерческую организацию. Супермаркет, где Эдвардс купила счастливый билет, получит 50 тысяч долларов.

До этого мы рассказывали, как женщина выиграла 263 миллиона и пожаловалась на жизнь.

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