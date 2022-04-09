Почему советский пограничник взялся за автомат и расстрелял эстонцев

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о массовых убийствах. Вопреки распространенному мнению о том, что это проблема современного общества, подобные трагедии случались и прежде, в том числе в Советском Союзе. В прошлый раз речь шла о том, как в 1976 году пилот Владимир Серков на Ан-2 протаранил пятиэтажку в Новосибирске, чтобы отомстить родственникам. Сегодня «Лента.ру» рассказывает о массовом расстреле, который советский пограничник Виктор Багижев устроил во время туристического слета в Эстонской ССР. О трагедии и ее причинах — в материале «Ленты.ру».

7 августа 1976 года на берегу Финского залива близ деревни Летипеа (Раквереский район) начался съезд семей работников газовой промышленности Эстонской ССР. Любимое газовиками двух-трехдневное мероприятие было традиционным — его успешно проводили с 1970 года в разных районах республики.

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На этот раз сбор решили организовать на территории базы отдыха, принадлежавшей общественным автоинспекторам из Раквере. База находилась в непосредственной близости от морской границы с Финляндией: в полутора километрах от нее располагалась советская погранзастава. Поэтому организаторы согласовали сроки мероприятия и прочие нюансы с погранслужбой СССР и получили разрешение у главы районного исполкома.

Контроль был очень строгий. Людей, которые ехали отдыхать на базу, вносили в список. Всегда был информирован КГБ. Если это был какой-то праздник, то там дежурили два пограничника. Как и было в случае с Летипеа — два пограничника были на страже

Под проведение съезда выделили территорию площадью около 500 квадратных метров — покидать ее отдыхающим было запрещено. Купаться также разрешили лишь в одном месте на побережье. Большая часть из 344 туристов прибыла в лагерь и установила палатки вечером 6 августа 1976 года, а остальные — утром на следующий день.

День 7 августа в лагере начался с официальной части слета, организованной у здания штаба. Выслушав напутствие руководства, туристы разбрелись по территории, где для них организовали самые разные развлечения.

С пограничниками я встретился в субботу. Сюда [в палаточный лагерь] приходил один из их офицеров. Поинтересовался, сколько у нас человек, как проходят мероприятия. Он остался всем доволен, даже пожелал хорошо повеселиться

Ближе к вечеру газовики развели костры и накрыли столы с нехитрой походной закуской. Алкоголь продавался на территории базы отдыха — согласно товарной документации, перед слетом в местный магазин завезли 820 бутылок водки, 160 бутылок коньяка и ликера, 776 бутылок вина и 1740 бутылок пива.

Вечеринка была в самом разгаре, когда отдыхающие заметили двух приближавшихся к ним пограничников — рядовых 3-й заставы 6-го погранотряда Виктора Багижева и Николая Повышева. 20-летний уроженец Татарской ССР Багижев и его ровесник из Перми Повышев были друзьями: они вместе начали служить в 1974 году и должны были демобилизоваться в 1976-м.

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«Им говорили — не мешайте»

Как выяснится позже, пограничники, заглянувшие на огонек к эстонским туристам, к тому времени уже несколько дней были в запое. Еще 3 августа один из друзей получил крупный денежный перевод от родных, который целиком потратил на водку и ликер Vana Tallinn.

Заступив на дежурство утром 7 августа, рядовые продолжили пить и почти весь день проспали на картофельном поле рядом с турбазой. Вечером, так и не дождавшись смены караула, Багижев и Повышев сочли свое дежурство оконченным и решили присоединиться к празднику эстонских газовиков. По одной из версий, пограничники потребовали у отдыхающих спиртное, и такая наглость возмутила эстонцев.

Их несколько раз отсюда прогоняли. Говорили, что у нас есть разрешение, не мешайте. У вас своя работа, а мы здесь сами по себе

Пограничники ушли на время, но потом вновь вернулись в лагерь и стали вымогать алкоголь. Услышав очередной отказ, Багижев и Повышев пригрозили газовикам своими автоматами Калашникова. Впрочем, есть и другая версия: якобы туристы поначалу гостеприимно взяли рядовых в свою компанию — усадили за стол, предложили еду и выпивку.

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Окончательно захмелев к полуночи, Повышев и Багижев стали приставать к замужним женщинам, отпуская в их адрес пошлые шутки. Мужья эстонок поначалу пытались урезонить пограничников, но те не унимались.

Когда рядовые прямо предложили туристкам вступить с ними в интимные отношения, газовики потребовали, чтобы Повышев и Багижев ушли, и они вскинули автоматы. Около 1:30 8 августа один из газовиков Анатолий Варкки в последний раз попытался урегулировать конфликт без насилия.

Начальник нашей газовой конторы и организатор летних дней Анатолий Варкки пошел успокаивать пограничников. Те же ударили его прикладом автомата

«Не могла подумать, что это стрельба»

Удар был такой силы, что Анатолий Варкки упал и потерял сознание. Коллеги кинулись к нему — принесли носилки, на которых мужчину доставили в здание штаба и позвали дежурного медработника. Вскоре Варкки очнулся, но долго не мог прийти в себя — позже выяснилось, что он получил сотрясение мозга.

А на поляне между четырьмя газовиками и солдатами началась стычка, в ходе которой прозвучали первые выстрелы. Пули попали в 24-летнего сотрудника раквереской конторы Анатолия Пааса, успевшего лишь прокричать «Что вы делаете? Мы же все здесь одинаково молоды!»

Ранение оказалось смертельным — Паас скончался на месте. Часть туристов в лагере, которые не видели происходящее, услышали стрельбу, но даже не могли предположить, что произошло убийство.

Я и подумать не могла, что это стрельба. Подумала, что кто-то бросил в костер этернит [искусственный шифер из смеси асбеста и цемента — прим. «Ленты.ру»]

Во время схватки газовики сумели отобрать у Повышева автомат и отбросить его в кусты. Но отнять оружие у Багижева они не успели: тот направил его в сторону палаток и открыл огонь.

Прогремели две автоматные очереди с небольшим интервалом. Пограничник, очевидно, менял магазины. Пули попали в каменный фундамент дома общественных дорожных инспекторов, где я был с сыном

Багижев опустошил два магазина по 30 патронов в каждом. Подскочивший к нему Повышев попытался было вырвать автомат из рук стрелка, но тот выстрелил в грудь своему товарищу. Пуля прошла рядом с сердцем, и раненый пограничник рухнул на землю. Багижев, осознав, что натворил, покончил с собой.

Между тем среди туристов в лагере началась паника.

Мужчины стали кричать, чтобы все легли на землю, чтобы бежали в лес. Мы поползли туда. Стреляли низко. В некоторых пули попали в палатке. У меня не было слез до следующего дня. Родственники думали, что я сойду с ума. Я сидела, не говорила ни слова, не плакала

Часть отдыхающих бросилась бежать к зданию штаба, на крыльцо которого вышли организаторы слета. Через громкоговорители они попытались успокоить испуганных туристов, которые метались по территории. Между тем те газовики, которые не поддались панике, вместе с прибежавшим на место ЧП врачом бросились к расстрелянным палаткам, из которых доносились стоны раненых.

В палатке, где я сидел, было семь дырок. Я ранен не был, но из нашей компании Энн и Реэт получили пули. Были тяжелораненые. С пулей в легких не так уж просто жить

«Крик отдыхающих был слышен повсюду»

Туристы осветили поляну, где произошла стрельба, фарами своих машин и принесли на место трагедии все автомобильные аптечки: многим раненым нужно было срочно остановить кровь.

Крик испуганных отдыхающих, разумеется, был слышен, но масштаб трагедии я начал осознавать только тогда, когда увидел перевязанных людей и тела погибших

Пока пострадавшим оказывали первую помощь, в штабе пытались дозвониться до скорой, но из-за плохой телефонной связи сделать это удалось не сразу. Понимая, что многие раненые могут не дожить до приезда врачей, туристы решили сами везти их на своих машинах в Ракверескую и Тартускую больницы.

Такая оперативность спасла 24-летнего шофера газовой конторы Матти Пууса — автоматная пуля пробила ему грудную клетку и застряла в легком. Медики буквально вытащили мужчину с того света, но спасти удалось не всех.

Так, пограничник Багижев расстрелял палатку, где спали 21-летний Андрес Нурк и его жена, пули прошли над их головами. Но младшему брату Андреса, 16-летнему Тынису, повезло меньше: когда началась стрельба, он сидел у входа в палатку и снимал обувь. В лагере подросток оказался случайно: он узнал, что там будут соревнования по баскетболу, и уговорил брата взять его с собой.

Андрес позже рассказал мне, что Тынис сказал ему, что его ранили. Андрес взял брата на руки, донес до машины и отвез в больницу, где Тынис, к сожалению, скончался

Эстонцы пытались оказать помощь и истекающему кровью рядовому Повышеву, которого ранил его сослуживец Багижев. Но все усилия оказались тщетными — пограничник умер в больнице около шести утра 8 августа. Когда о трагедии в лагере узнал начальник Летипеаского пограничного КПП, он почти сразу покончил с собой.

«Это стало большим ударом для близких»

Всего жертвами бойни, устроенной пограничником Виктором Багижевым, стали семь человек в возрасте от 16 до 57 лет, не считая самого стрелка. Ранения, по разным данным, получили от 14 до 18 человек. Родственники одного из погибших, 23-летнего жителя острова Сааремаа Фердинанда Тулита вспоминали, что он, словно предчувствуя беду, не хотел ехать на слет.

Но Тулиту пришлось ехать, поскольку он был участником оркестра, выступавшего на мероприятии.

Между тем на место ЧП из Москвы и Ленинграда срочно вылетело военное руководство. До прибытия генералов лагерь оцепили и категорически запретили туристам покидать его

Тела погибших и убийцы отнесли в штаб — их доставили в морг лишь в 15-16 часов 8 апреля. Расследование дела о стрельбе в пограничной зоне взял под личный контроль глава КГБ СССР Юрий Андропов, срочно вылетевший в Эстонскую ССР. Главный советский чекист первым делом распорядился засекретить всю информацию о трагедии и ее виновниках.

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Поэтому никаких публикаций о стрельбе рядом с деревней Летипеа в советских СМИ не было, о ней сообщили лишь радиостанции «Свобода» и «Голос Америки». Семьи погибших получили из бюджета компенсации — по 150 рублей за каждого убитого и полную оплату всех ритуальных услуг.

Похороны шести убитых эстонцев проходили под контролем милиционеров и чекистов. Чтобы избежать народных волнений, для траурных церемоний было выделено строго определенное время. Советские власти попытались запретить и шествие похоронных процессий, но наткнулись на жесткий отпор родственников убитых и пошли на попятную.

Однако в школе, где учился погибший Тынис Нурк, церемонию прощания, традиционную в случае смерти одного из учеников, все же отменили. Отец Тыниса так и не смог смириться с тяжелой потерей.

Погибли молодые люди, для их близких это стало большим ударом. Мой отец настолько тяжело перенес смерть младшего сына, что спустя десять лет умер сам

«Конфликт на бытовой почве»

В официальных документах следствия эстонская трагедия была названа «конфликтом на бытовой почве с применением служебного автоматического оружия». В связи со смертью главных фигурантов наказание понесло их руководство: начальника заставы уволили, а старшего патрульного приговорили к 3,5 года лишения свободы.

Отвечавший за безопасность съезда замначальника Главгаза ЭССР Адо Песур получил партийное взыскание, а его начальник Всеволод Герасимов и руководители Раквереского района отделались выговорами.

Но выводы из произошедшего советские власти сделали: пограничники в Эстонской ССР стали дежурить с незаряженными автоматами, получив команду при необходимости использовать штыки

Продажу алкоголя в летних лагерях запретили, как и проведение любых массовых мероприятий в пограничных зонах.

В 1991 году на поляне, где произошла стрельба, установили памятный камень. Пять лет спустя на нем выбили имена всех погибших от пуль Виктора Багижева. Но точка, где установили памятник, вызвала споры среди эстонцев — многие были уверены, что именно с того места вел огонь стрелок, что сочли неэтичным.

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Между тем трагедия под деревней Летипеа стала далеко не единственной в своем роде: пограничники и раньше «отличались» в Эстонской ССР. Так, в 1968 году на острове Вильсанди 27-летний заместитель командира погранкорпуса Добродеев в ходе застольного конфликта застрелил из пистолета Макарова в метеоролога Майе Ламбут и командира маяка Лембита Киви.

Стрелка приговорили к расстрелу, который позже заменили 15 годами лишения свободы