В России опровергли общение грибов друг с другом

«Как могут существа без нервной системы алфавит составить? Бред какой-то полный. Настолько идиотство, что дальше некуда. Давайте еще [скажем], что инфузории-туфельки беседуют, придумаем ещё что-нибудь такое из этой серии. Как существа без нервной системы, без ничего вообще могут [использовать] слова, буквы? Обезьяна не может даже, а тут грибы. Это настолько бред, что даже не знаю, как это комментировать — поющая тыква, романс поющая», — сказал специалист.