Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+10° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
3 часа назад

В России опровергли общение грибов друг с другом

Lenta.ruиещё 2

Грибы не могут общаться друг с другом, опроверг исследование британских ученых в беседе с с радиостанцией «Говорит Москва» ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени Михаила Ломоносова Максим Дьяков.

В России опровергли общение грибов друг с другом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Как могут существа без нервной системы алфавит составить? Бред какой-то полный. Настолько идиотство, что дальше некуда. Давайте еще [скажем], что инфузории-туфельки беседуют, придумаем ещё что-нибудь такое из этой серии. Как существа без нервной системы, без ничего вообще могут [использовать] слова, буквы? Обезьяна не может даже, а тут грибы. Это настолько бред, что даже не знаю, как это комментировать — поющая тыква, романс поющая», — сказал специалист.

Таким образом Дьяков прокомментировал исследование микологов из Университета Западной Англии (Великобритания), которые зафиксировали, что грибы способны общаться друг с другом с помощью электрических импульсов. Согласно соавтору исследования, профессору Эндрю Адамацки, у грибов есть собственный язык, который содержит до 50 слов.

Истории,Михаил Ломоносов,МГУ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители