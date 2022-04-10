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3 часа назад

Блогерша купила свадебное платье на AliExpress и удивила подписчиков

Lenta.ruиещё 1

Блогерша из Новой Зеландии купила дешевое свадебное платье в интернет-магазине AliExpress и удивила подписчиков его ценой. Соответствующий ролик, опубликованный в TikTok, заинтересовал The Sun.

Блогерша купила свадебное платье и удивила подписчиков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юзерша Лидия Дональдсон предстала перед камерой в фате и белом платье с V-образным декольте, подчеркнутой линией талии и высоким разрезом на юбке. Как сообщает издание, за неделю до свадьбы она заказала его на маркетплейсе за 47,44 фунта стерлингов (около 4900 рублей).

Дональдсон упомянула, что планировала приобрести два образа для торжества, а упомянутое платье купила в качестве запасного наряда.

«Оно выглядело вполне прилично. Кроме того, в нем есть карманы»

— поделилась невеста. Девушка призналась, что решила надеть запасное платье на церемонию бракосочетания, и опубликовала фотографии в доказательство.

Наряд удивил пользователей сети, о чем они принялись писать в комментариях под видео.

«Выглядит красиво! Ты сэкономила столько денег!», «Очень нравится! Поздравляю», «Оно простое, но смотрится сногсшибательно!», «Потрясающе! Я тоже выходила замуж в дешевом платье и не жалею»,

— писали подписчики.

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