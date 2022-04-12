Во что американцы верят больше, чем русские

Около трети россиян верят в колдовство, сглазы и другую черную магию. Однако американцы куда более восприимчивы к подобным вещам, чем наши соотечественники. Во что верят жители США, рассказываем в материале "Рамблера".

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В предсказания астрологов верит одна треть населения Америки. В России - только одна шестая. Согласно статистике компании Gallup, больше половины (54%) опрошенных, несмотря на хороший уровень медицины в стране, уверены в том, что от болезней могут избавить целители. 42 процента американцев считают, что приведения существуют, 50 процентов верят в экстрасенсов, 28 процентов - в возможность общения с душами умерших, а 25 процентов - в их переселение. Отсюда, вероятно, и такая любовь к празднованию Хэллоуина. При этом в России по статистике в это верят 13, 24, 5 и 24 процента соответственно.

Отдельный вопрос - существование инопланетян. Не с проста именно в США чаще всего появляются видео очевидцев с НЛО. В инопланетян верят 33 процента жителей.

Предсказания будущего пророками считают правдой 32 процента граждан США. Магия и колдовство тоже занимают место в умах американцев. Вспомните огромное количество снятых в стране фильмов про ведьм. В это верят 26 процентов людей.