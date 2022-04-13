Пожалуй, нет ни одного человека среди тех, кто имеет дома питомца, который ни разу бы не задался вопросом, почему мы любим кошек. Эти домашние животные живут рядом с людьми уже много тысяч лет, и ученые не раз проводили исследования, которые помогают разобраться, почему у людей возникает такая привязанность и любовь к кошкам. То ли дело в их «лечебных» свойства, то ли в гормонах, то ли в грациозности и нежности представителей семейства кошачьих. Давайте попробуем подытожить это все и ответить все-таки на вопрос «Почему люди любят кошек?».

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Когда и как кошка стала домашним животным

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Кошка стала домашним животным очень и очень давно, «одомашнивание» ее произошло еще до нашей эры — прародители современных домашних кошек в Европе и юго-западной Азии распространились в 4400 г. до нашей эры. Предполагается, что к людям они подобрались, следуя за грызунами. Мыши стремились поближе к сельско-хозяйственным культурам, а кошки — за мышами. Вероятнее всего, людям был очень кстати такой «патруль», уничтожающий неприятных грызунов, и они с теплом приняли представителей семейства кошачьих. Но насильно кошек люди не держали, считается, что они позволили им самим стать домашними.

Домашние кошки от диких генетически отличаются, но не так уж во многом, как можно было предположить. Ученые заключили, что у домашнего животного со временем произошли мутации генов, отвечающих за агрессию, воспоминания, чувства страха и обучаемость, которая сопровождается методами наказаний и вознаграждений. Таким образом, домашние кошки стали менее агрессивны и привыкли быть рядом с человеком.

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Как люди выбирают себе питомца

По статистике, кошки есть в домах более чем у половины российских семей. Постараемся выяснить, как человек, который захотел завести себе питомца, выбирает кошку. Существует мнение, что собак люди любят за их мимику — это происходит на подсознательном уровне, когда человек видит мордашку, выражение которой как бы просит ее погладить или пожалеть. Но если у собак довольно хорошо развита анатомия мимических мышц, то у кошек с этим дела обстоят немного хуже. Всего около 15 двигательных единиц помогают кошкам выражать свои эмоции, и в это количество входят не только лицевые мускулы, но и всего остального тела животного — уши и хвост в их числе. То есть, «милая мордашка» - это не совсем про представителей семейства кошачьих, потому что кошка попросту неспособна проявлять множество разных эмоций, однако ученые обратили внимание на то, что люди выбирают себе питомца по другому критерию. Как правило, из приютов забирают тех зверят, которые больше других ластятся по полу, трутся о другие предметы и стены — так человек понимает, что кошка будет ласковой, а это именно то, что всех и подкупает в этом животном.

К тому же у кошек образуется связь с человеком подобная той, что существует между матерью и ребенком — питомцы очень хорошо чувствуют своего хозяина — считается, что кошки обладают способностью считывать положительные и негативные эмоции людей. Они скорее доверительно подберутся поближе и позволят себя погладят, когда человек улыбается. А если они заметят, что хозяин не в самом добром расположении духа, наверняка убегут в другую комнату, чтобы в этот момент не попадаться на глаза.

Есть еще одна версия, почему у людей проявляется привязанность к кошкам. Она неприятная, но с научной точки зрения имеет право на существование. Допускается, что виной нашей тяги к кошкам могут быть обыкновенные клеточные паразиты Toxoplasma gondii. Дело в том, что токсоплазма не может распространяться и размножаться в теле человека, но может в нем просто промежуточно находиться, а вот в кошачьем организме этот паразит находит такие условия, в которых прекрасно размножается. Как это связано с нашей привязанностью? Некоторые специалисты убеждены, что определенные паразиты в нашем организме способны оказывать влияние на мозг, но утверждать это не предоставляется возможным, как и вся теория, связанная с Токсоплазмой - это всего лишь теория.

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Причины, по которым стоит завести себе кошку

Вот в этом разделе мы расскажем вам об уже подтвержденных учеными фактах, о которых вы, возможно, не знали ранее.

По статистике, дети, которые растут в доме с кошкой, реже страдают от астмы и аллергии на шерсть, пыльцу и пылевых клещей. Важно, что это относится к тем детям, которые в контакте с питомцем с самого рождения.

Урчание кошки, лежащей на человеке, создает вибрации подобные ультразвуку, что может способствовать заживлению ран и переломов, а так же ускоряет восстановление сухожилий.

Были проведены исследования, в которых обнаружилось, что даже после лишения еды и воды на несколько часов, кошка предпочтет сначала общение с дорогим ей человеком, а уже потом еду. Это касается тех случаев, в которых кошка привязана к хозяину, то есть тех, где к животному тепло относились, а они способны «запоминать» доброе отношение к ним.

Многолетние наблюдения показали, что человек, который живет с кошкой, меньше подвержен риску сердечно-сосудистых заболеваний. Скорее всего это связано с тем, что кошки обладают способностью расслаблять людей, снимать тревогу и стресс.

Во время поглаживания кошки человеческим организмом выделяется гормон окситоцин - гормон счастья, любви и доверия. Выработка этого гормона помогает справиться с депрессией и отогнать от себя плохие мысли.