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5 часов назад

Рыбак выловил «монструозного» голубого сома и поставил рекорд

Даша Краснова

В США житель штата Миссисипи выловил огромного голубого сома и установил новый рекорд. Об этом сообщает The Clarion-Ledger.

Рыбак выловил «монструозного» голубого сома и поставил рекорд
Фото: unsplash.comunsplash.com

Юджин Кронли из города Брэндон рассказал, что забросил удочку с наживкой «спиджек» в реку и менее чем через пять минут она согнулась в дугу.

«Сом дернул удилище и начал тянуть. Нам пришлось отвязать лодку и плыть за ним вниз по реке», — рассказывает Корнли.

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Рыбак уже ловил добычу весом более 20 килограммов, поэтому сразу понял, что на это раз попалось что-то более крупное. После получаса борьбы американцу удалось вытащить на борт лодки «монструозного» голубого сома длиной 143,7 сантиметра и весом 59,4 килограмма, что стало новым рекордом штата.

Кронли считает, что его улов вполне может быть и мировым рекордом в классе рыбалки на леску.

До этого мы рассказывали, как богач из России поставил мировой рекорд по рыбной ловле.

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