Почему русские и немецкие солдаты братались при встрече

Первые массовые прекращения боевых действий с обеих противоборствующих сторон, стихийно инициированные военнослужащими, произошли во время Первой мировой войны. Командование не одобряло братаний с солдатами других армий, потому как этот процесс чаще всего разлагающе действовал на военную дисциплину.

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Причиной могли служить религиозные праздники

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Согласно исследованию ведущего научного сотрудника Центра военной истории России Института российской истории РАН Сергея Николаевича Базанова, первый массовый случай братания военнослужащих противоборствующих сторон на Первой мировой произошел еще в декабре 1914 года – по инициативе Папы Римского Бенедикта XV на время Рождества временное перемирие устроили английские и немецкие солдаты. Причем вопреки приказу командования обеих армий – Папа обратился с подобной просьбой к правительствам Великобритании и Германии, и поддержки не встретил.

Между русскими и немцами первое братание случилось на Пасху, в апреле 1915 года.

И российское, и англо-французское высшее военное командование разослало в войска циркуляры о недопущении случаев братания с немцами. Но на местах офицеры не знали, как стихийное проявление подобной «дружбы» прекратить, поэтому каких-либо серьезных методов наказания братавшихся во время Первой мировой так и не выработали.

Что происходило во время таких «дружеских встреч»

Отмечая праздник, немцы и англичане, после обоюдного стихийного прекращения боевых действий, поначалу вместе затянули рождественские песни (позиции противоборствующих войск находились рядом), а затем несколько групп солдат с обеих сторон на нейтральной полосе начали вручать друг другу рождественские подарки. Кроме того, противники устроили общие богослужения для отпевания погибших солдат и офицеров. Бывали случаи, что во время братания англичане и немцы даже устраивали совместные футбольные матчи.

Русские меняли у немцев продукты на спиртное – в российской армии действовал сухой закон. Происходил обмен и личными вещами – кисетами, фляжками и другой необходимой солдату мелочью.

По словам С. Н. Базанова, зачастую приглашение к братанию заканчивалось для солдат противоборствующей армии пленом. К примеру, во время одной их таких пасхальных «дружеских встреч» в 1916 году немцы пленили свыше 100 русских солдат.

К концу войны процесс стал повальным

Как считает С. Н. Базанов, братания между русскими и немцами на Первой мировой в определенной степени способствовали развалу российской армии, и без того пораженной антивоенными настроениями. После Февральской революции Германия и Австро-Венгрия на Восточном фронте специально инициировали массовые случаи братания солдат своих армий с русскими. Среди братавшихся были немецкие и австрийские разведчики, которые «под шумок» вели агитацию русских о необходимости низложения Временного правительства.

Судя по историческим документам, находившийся во время Первой мировой войны в Швейцарии В. И. Ленин активно и публично поддержал братания, считая что они – предтеча гражданской войны, которая в свою очередь, должна способствовать окончательному свержению господствующих классов. По возвращению в Россию Ленин опубликовал в «Правде» статью «Значение братанья». Впоследствии главный печатный орган большевиков напечатал порядка двух десятков публикаций в поддержку братания.

Как братались на Великой Отечественной

На Великой Отечественной войне если и братались, то с мирным населением, что не поощрялось ни командованием РККА, ни высшими офицерами армий союзников. Эйзенхауэр прямо запретил американским солдатам и офицерам налаживать неформальные связи с гражданским населением Германии. Впрочем, эти запреты повсеместно нарушались. Примеры «братания» на Великой Отечественной выражались, главным образом, в обоюдодобровольном сожительстве военнослужащих с представительницами женского пола на оккупированной территории.