Руки, шея, лицо: к чему чешутся разные части тела

Иногда судьба посылает нам знаки, чтобы принять важное решение или, например, понять, какие перемены ждут в будущем. И, согласно народным приметам, зуд можно отнести к подобным знакам. Так, левая рука или нос могут чесаться неспроста. "Рамблер" расскажет к чему зудят разные части тела, если верить приметам.

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Голова

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Если голова чешется с правой стороны, то это к верному решению, а с левой — к неверному шагу. Макушка зудит к семейным проблемам, а лоб — к встрече с неприятелем. Если же чешется вся голова, то вероятнее всего вскоре человека за что-то осудят или в чем-то обвинят. Что же касается шеи, то зуд спереди означает предстоящую дорогу, а сзади — встреча гостей в доме.

Зуд на лице:

Глаза — если правый, то к радостным новостям, если правый, то к печальным.

— если правый, то к радостным новостям, если правый, то к печальным. Нос — зуд на переносице сулит весть об умершем человеке. Если же чешется кончик носа, то, вероятнее всего, скоро вас ждет застолье. Правая ноздря — к рождению сына у знакомых, левая — рождение дочери.

— зуд на переносице сулит весть об умершем человеке. Если же чешется кончик носа, то, вероятнее всего, скоро вас ждет застолье. Правая ноздря — к рождению сына у знакомых, левая — рождение дочери. Рот — если зуд на верхней губе, то ждет поцелуй с мужчиной, а если на нижней, то с женщиной или ребенком.

— если зуд на верхней губе, то ждет поцелуй с мужчиной, а если на нижней, то с женщиной или ребенком. Щеки — кто-то с нехорошими мыслями думает о вас.

— кто-то с нехорошими мыслями думает о вас. Уши — зуд на правом ухе говорит о том, что родные и близкие будут обсуждать человека за спиной, а на левом предсказывает обсуждение малознакомых людей.

— зуд на правом ухе говорит о том, что родные и близкие будут обсуждать человека за спиной, а на левом предсказывает обсуждение малознакомых людей. Подбородок — если это подбородок мужчины, то совсем скоро ему предстоит принять важное решение. А если у женщины, то вскоре у нее случится знакомство, которое приведет к романтическим отношениям.

Тело

Многие считают, что если чешутся руки, то это сулит прибыль. Однако на деле, согласно приметам, зуд на правой руке означает то, что скоро предстоит с кем-то здороваться, на левой — к расставанию. А вот если чешется правая ладонь, то это к прибыли, однако левая — к убытку.

Зуд на спине предсказывает одни лишь огорчения и неприятности. Например, если чешется поясница, то стоит ждать большой объем тяжелой работы, а если вдоль позвоночника, то, вероятнее всего, вы разочаруетесь в конкретном человеке. Зуд на лопатках сулит подавленное настроение.

Если зачесалось право плечо, то скоро вас ждет судьбоносная встреча, а если левое, то все запланированные дела лучше всего перенести на другой день, поскольку они не увенчаются успехом.