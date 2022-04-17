Руки, шея, лицо: к чему чешутся разные части тела

Иногда судьба посылает нам знаки, чтобы принять важное решение или, например, понять, какие перемены ждут в будущем. И, согласно народным приметам, зуд можно отнести к подобным знакам. Так, левая рука или нос могут чесаться неспроста. "Рамблер" расскажет к чему зудят разные части тела, если верить приметам.
Если голова чешется с правой стороны, то это к верному решению, а с левой — к неверному шагу. Макушка зудит к семейным проблемам, а лоб — к встрече с неприятелем. Если же чешется вся голова, то вероятнее всего вскоре человека за что-то осудят или в чем-то обвинят. Что же касается шеи, то зуд спереди означает предстоящую дорогу, а сзади — встреча гостей в доме.
Многие считают, что если чешутся руки, то это сулит прибыль. Однако на деле, согласно приметам, зуд на правой руке означает то, что скоро предстоит с кем-то здороваться, на левой — к расставанию. А вот если чешется правая ладонь, то это к прибыли, однако левая — к убытку.
Зуд на спине предсказывает одни лишь огорчения и неприятности. Например, если чешется поясница, то стоит ждать большой объем тяжелой работы, а если вдоль позвоночника, то, вероятнее всего, вы разочаруетесь в конкретном человеке. Зуд на лопатках сулит подавленное настроение.
Если зачесалось право плечо, то скоро вас ждет судьбоносная встреча, а если левое, то все запланированные дела лучше всего перенести на другой день, поскольку они не увенчаются успехом.
Зуд на животе означает перемены в погоде, подмышки предсказывают легкое и непродолжительное недомогание. Если чешется правый бок, то человек переживает за свои действия, если левый, то он волнуется за близкого ему человека. А вот если зудят ягодицы, то зачесавшегося кто-то хвалит.