«Небо и земля горят»: что предсказал лесной пророк Мюльхиазль

Его часто называют немецким Нострадамусом, хотя он не записывал свои предсказания, а лишь рассказывал их случайным слушателям. Но среди них нашлись грамотные люди, которые и передали их потомкам. Впрочем, будущее представлялось пророку исключительно в мрачных тонах. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Иллюзионист» Кадр из фильма «Иллюзионист»

Жители баварских лесов считались людьми суеверными и склонными к мистике. Вероятно, поэтому именно здесь появился самый загадочный предсказатель в новой истории. Матфей Ланг родился 16 сентября 1753 года в семье мельника Маттиаса в деревне Апойг. Вообще у мельника было семеро детей от двух браков, но семейное достояние в виде мельницы отошло к первенцу Матфею. Отсюда позже и возникло его прозвище Мюльхиазль — мельник.

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Впрочем, Матфей оказался никудышным мельником и в 1799 году взял годовую ссуду в 75 флоринов у местного монастыря под залог мельницы. Он не смог вернуть деньги, в результате чего семья потеряла единственный источник дохода, а мельница вместе с землей отошла монастырю. Позже ее продали другому мельнику из Ирльбаха. Матфей, его жена Барбара, пятеро детей, а также брат Иоганн с семьей оказались бездомными и нищими. Тогда-то Матфей и произнес свое первое предсказание. Он заявил монахам, что их выгонят из дома так же, как они выгнали его самого. В 1803 году во время секуляризации земель монастырь действительно был закрыт, а монахи разогнаны.

Через некоторое время Матфей поссорился с братом Иоганном. Конфликт был серьезным, так что дело дошло до поножовщины. Матфей, защищаясь, схватил деревянный крест и ударил брата. Тот потерял сознание, а распятие раскололось, но потомки Иоганна его сохранили и уже в двадцатом веке передали в дар монастырю. Матфей сбежал и принялся бродяжничать.

Он работал угольщиком, пастухом, мельником, переезжая с места на место. Его домом стал лес недалеко от Рабенштайна. Деньги он отдавал жене, но вместе они не жили. Барбара даже открыла частный детский сад.

Матфей обычно пророчествовал перед пастухами и крестьянами, впадая в состояние, близкое к трансу. Впрочем, иногда его слушателями становились и священники. Одни считали его наделенным божественным даром, другие наоборот еретиком.

Впрочем, некоторые исследователи предполагают, что предсказаниями мог заниматься и Иоганн Ланг, который подхватил эстафету после смерти брата. Дело в том, что считается, будто бы Матфей умер в 1805 году, при этом лесного пророка люди видели и позже. В том же году Иоганн ушел из дома. Его официальная дата смерти на надгробной плите указана как 1825 год. Полной ясности в этом вопросе нет до сих пор, тем более, что вдова Матфея Барбара наотрез отказалась указать место и обстоятельства смерти мужа, только сказала, что он умер в 1805 году. Так что возможно под именем Мюльхиазля скрывались два брата.

Пророчества же были записаны пастором Георгом Мюльбауэром, который опирался на вспоминания своего отца, лично знавшего лесного пророка. И сделаны они в первой четверти XIX века.

Что же предсказал пророк?

Мюльхиазль не испытывал оптимизма по поводу будущего, предсказывая войны и другие бедствия. Считается, что он предвидел начало Первой мировой войны.

«Когда железная дорога, проходящая через лес, будет построена, и железная собака перейдёт пустынный залив, когда фургон без лошади и оглобли будет путешествовать, и люди полетят, как птицы в небе, и когда серебряная рыба пролетит над нашим лесом, тогда и наступит военный год».

«Когда в опушке леса железная дорога будет закончена, и там увидят железного коня, начнется война, которая продлится два раза по два года. С ней будут сражаться железными крепостями, которые передвигаются без лошадей».

Эти пророчества объясняют так. Летом 1914 года через Баварию прошла железная дорога Деггендорф-Кальтенек. И тогда же над ней пролетел цеппелин, один из знаменитых дирижаблей. В августе 1914 года началась Первая мировая война.

А эти слова относят уже к Второй мировой войне.

«Через два-три десятилетия после первой войны наступит вторая, еще более крупная. Будут задействованы почти все народы мира. Миллионы людей умрут, не будучи солдатами. Огонь падет с неба, и многие великие города будут разрушены».

В этом предсказании усматривают установление советской власти в Чехословакии.

«Баварская земля будет опустошена, а земля Богемии будет вычищена, как метла. По всем этим местам и по Чешским горам придут красные... не французы, а красные».

Что же касается Третьей мировой, в неизбежности которой Мюльхиазль не сомневался, то он описал следующие приметы последнего времени.

«После окончания Второй Великой войны наступит третий вселенский пожар, так что он все решит».

«После второй великой войны люди будут думать, что наступил мир, но это будет только промежуток. Однажды начнется третья мировая война, еще более ужасная, чем предыдущие».

«После Великой войны не будет мира. Народ поднимется и все будут сражаться друг против друга... Богатые и знатные будут убиты. Мировая война не сделает людей лучше, а намного хуже... Скажите своим детям, что их дети доживут до того времени, когда земля будет очищена. Бог покончит с людьми, потому что среди людей не будет милосердия. Религиозная вера придет в упадок; священников не будут уважать; люди будут сосредоточены только на еде и питье; будет много безмерно богатых людей и большое количество нищих; великое богатство не продержится долго, ибо придут красные шапки. Люди будут прятаться в лесах и многие отправятся в изгнание. После этого гражданского конфликта и всеобщей очистки люди будут любить друг друга так же сильно, как прежде ненавидели друг друга».

«Люди больше не будут знать, где были Цвизель и где были Рабенштейн. Из всех страхов этот будет последним. Когда люди падают с берега, как мухи со стены, начинается последнее время. Это будет ужасно».

«Гигантские катастрофы произойдут. С открытыми глазами народы планеты пройдут через эти катастрофы. Они не будут знать, что происходит, а тех, кто знает и расскажет, заставят замолчать».

«Люди заболевают, и никто не может им помочь. Однако это будет продолжаться, и за этим последует конец света. Небо и земля горят, потому что наступает время, когда всему приходит конец. И это время будет, когда дикая охота с огнем и серой ревет над страной».

«На небесах будет святое знамение, что придет очень суровый Мастер и снимет Кожу с Людей. Он не будет править очень долго, а потом, когда все, как я сказал, произойдет, наступит великое Очищение».

Это пророчество трактуют как намек на ядерное оружие.

«Будет совершенно новое оружие. В один день погибнет больше людей, чем во всех предыдущих войнах. Бои будут вестись с применением искусственного оружия».

Прошелся пророк и по современной моде.

«Когда женщины будут ходить в штанах, а мужчины станут женоподобными, так что нельзя будет уже отличить мужчин от женщин, тогда время близко».

Впрочем, даже в самых мрачных пророчествах лесного скитальца есть проблеск надежды.

«После этих событий будет чудом, если еще увидишь двух-трех правителей, идущих вместе. После этих событий вновь наступит ясность, и тех, кто выжил, ждет хорошее время для надежды».

«Тогда будет укороченное лето; зиму и лето не отличить. Хотя все вокруг Дуная опустошено и мертво, в лесах будут жить люди, и они будут строить в лесах дома -- красивые дома, ведь все плохое позади и все трудности преодолены. И скоро из старых построек вырастет крапива. И снова вырастет лес без войны и смерти».

«Те, кто выживут, скажут друг другу: «Брат, ты еще жив?» и приветствуют друг друга, говоря: «Хвала Иисусу Христу!» Это будет не только у нас, но и во всем мире. Право снова станет правильным, и мир воцарится на долгие годы».