Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+7° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
5 часов назад

Страстная Седмица: что нельзя делать в этот понедельник

Мира Маркина

Для верующих людей началась важная неделя - православные называют каждый день Страстной Седмицы (недели, которая предшествует Пасхе) — Великим. Каждый из них наделен определенным смыслом и подразумевает свои правила. В этом году Страстная Седмица продлиться с 18 по 23 апреля.

Страстная Седмица: что нельзя делать в этот понедельник
Фото: pixabay.compixabay.com

На этой неделе не стоит ссориться, злиться и повышать голос. В храмах ежедневно проходят особые службы, праздничные и более торжественные, чем обычно. В эту неделю не проводят обряды крещения и венчания, не поминают умерших.

В понедельник среди верующих принято вспоминать о последних днях земной жизни Иисуса и те наставления, которые он успел дать перед смертью. Именно сегодня разрешалось наводить в доме порядок, заниматься уборкой. Пост в этот понедельник должен был держаться особенно строго - чем меньше употреблялось еды, тем ближе, как считалось, человек был к святому.

В Великий понедельник не принято было отмечать праздники, веселиться и шумно гулять. Это же касалось и смены прически - все изменения во внешнем образе были допустимы только после Пасхи.

Погодные приметы

  • Солнечная и теплая погода сегодня предвещают урожайное лето.
  • Если к вечеру резко похолодало - морозов больше ждать не стоит.
  • Дождь сегодня - будет грибное лето.
  • Птицы начали вить гнезда - стоит ждать похолодания.
  • Сильная облачность предвещает дождливые дни.
Истории,Иисус Христос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители