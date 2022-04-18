Страстная Седмица: что нельзя делать в этот понедельник

Для верующих людей началась важная неделя - православные называют каждый день Страстной Седмицы (недели, которая предшествует Пасхе) — Великим. Каждый из них наделен определенным смыслом и подразумевает свои правила. В этом году Страстная Седмица продлиться с 18 по 23 апреля.

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На этой неделе не стоит ссориться, злиться и повышать голос. В храмах ежедневно проходят особые службы, праздничные и более торжественные, чем обычно. В эту неделю не проводят обряды крещения и венчания, не поминают умерших.

В понедельник среди верующих принято вспоминать о последних днях земной жизни Иисуса и те наставления, которые он успел дать перед смертью. Именно сегодня разрешалось наводить в доме порядок, заниматься уборкой. Пост в этот понедельник должен был держаться особенно строго - чем меньше употреблялось еды, тем ближе, как считалось, человек был к святому.

В Великий понедельник не принято было отмечать праздники, веселиться и шумно гулять. Это же касалось и смены прически - все изменения во внешнем образе были допустимы только после Пасхи.

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