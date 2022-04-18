Человечество призвали умываться без воды ради планеты

Ради спасения планеты от глобального потепления и кризиса отходов человечество призвали умываться без воды. За счет перехода на средства для ухода в твердых и сухих форматах удастся избежать засух, нехватки питьевой воды и загрязнения Земли пластиковым мусором, пишет The Guardian.

Речь идет о предметах личной гигиены, выпускающихся в виде плиток, порошков, пластинок или стиков без воды в составе, для использования которых жидкость требуется в маленьких объемах либо вовсе не нужна. В 2020 году на подобные средства приходилось 12 процентов глобального рынка уходовой косметики — в последние два года стремительный рост интереса к таким продуктам отметили в Европе и США на фоне желания достичь целей по климату. По прогнозам аналитиков компании Future Market Insights, к 2031 году продажи сухих средств для гигиены вырастут на 13,3 процента.

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Создатель британского бренда косметики SBTRCT Бен Грейс отметил, что большинство средств для ухода за лицом и телом содержат от 60 до 80 процентов воды в составе. По мнению эксперта, за счет этого производители пытаются сэкономить на активных ингредиентах, но в результате чрезмерно расходуют природные ресурсы.

«Удаляя воду, мы удаляем пластик, а это означает, что твердые сухие продукты не только экономят воду и пластик, но и снижают выбросы ископаемого топлива», — заявила основательница новозеландского бренда Ethique Брианна Уэст. Ее компания выпускает не только средства по уходу за кожей и волосами, но и компостируемые в домашних условиях губные помады.

Эксперты убеждены, что продукты без воды в составе не только защищают планету от негативного воздействия, но и полезны для потребителей. Так, британский стартап Plus Body Wash выпускает средства для умывания и гели для душа в виде порошка в маленьких пакетиках, которые при контакте с водой полностью растворяются — подобные форматы удобно брать с собой в путешествия или в спортзал. Кроме того, при производства подобных товаров используется на 38 процентов меньше жидкости.

Бен Грейс подчеркнул, что нехватка чистой воды во всем мире является очень серьезной проблемой — доступа к нормальной питьевой жидкости не имеют более 840 миллионов человек.

«Продолжать использовать ее без необходимости в качестве основного ингредиента в средствах по уходу за кожей просто нецелесообразно», — заключил специалист.