Елизавета II отказалась от любимых свечей из России

Королева Великобритании Елизавета II отказалась от заказа любимых фигурных свечей от мастера из Новосибирской области, сообщает kp.ru.

Фото: Ben Stansall/AP Ben Stansall/AP

Хозяйка парафиновой мастерской, 55-летняя жительница села Бурмистрово Алла Михайловна рассказала, что занимается производством свечей более пяти лет, она отправляет их в российские регионы и за рубеж.

В 2016 году она, решив сделать подарок английской королеве, нашла адрес Букингемского дворца и отправила ей свечи в виде розы. Женщина показала ответное письмо, подписанное королевой, в знак благодарности за подарок. С тех самых пор она стала поставлять в Англию свою продукцию: в год она изготавливала для королевы по 100 свечей.