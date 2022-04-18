Елизавета II отказалась от любимых свечей из России

Королева Великобритании Елизавета II отказалась от заказа любимых фигурных свечей от мастера из Новосибирской области, сообщает kp.ru.
Хозяйка парафиновой мастерской, 55-летняя жительница села Бурмистрово Алла Михайловна рассказала, что занимается производством свечей более пяти лет, она отправляет их в российские регионы и за рубеж.
В 2016 году она, решив сделать подарок английской королеве, нашла адрес Букингемского дворца и отправила ей свечи в виде розы. Женщина показала ответное письмо, подписанное королевой, в знак благодарности за подарок. С тех самых пор она стала поставлять в Англию свою продукцию: в год она изготавливала для королевы по 100 свечей.
От продукции Аллы Михайловны также отказались ряд других иностранных заказчиков. Как рассказала мастер, про нее стали писать "гадости", мотивируя тем, что она русская. В связи с этим производство на нескольких точках пришлось приостановить, работает только один американский сайт, отметила Алла Михайловна. Она добавила, что из-за закрытия авиасообщения также возникли трудности с транспортировкой ее продукции и выросла стоимость расходных материалов, поэтому ей пришлось повысить цены на свечи.