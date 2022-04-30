Остров, на котором люди не стареют

На нашей планете множество известных и не очень, больших и маленьких островов. Но есть и такие кусочки суши, существование которых, несмотря на упоминания в некоторых источниках прошлого, подвергают сомнению. Один из таких легендарных островов – Хай-Бразил. Его история – в материале «Рамблера».

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В ирландских мифах и легендах этот остров упоминается как клочок суши, расположенный к западу от Ирландии в Атлантическом океане. Причем остров то появляется, то исчезает. Происходит это, согласно легендам, раз в семь лет. Из-за этой способности к исчезновению Хай-Бразил прозвали призрачным островом.

Согласно легендам, Хай-Бразил – это место, где живут герои прошлого, мудрецы и волшебники, которые, попав на остров, получили бессмертие. По преданию, люди здесь не стареют, не знают, что такое болезни, страдания и беды. Правда, попасть на остров могут лишь избранные. Надо отметить, что Хай-Бразил с 1325 года наносили на некоторые карты, что якобы служит доказательством того, что остров существовал (и существует?) в реальности, но увидеть его могут не все.

Говорят, ирландцу по имени Томас Уэстропп посчастливилось не только увидеть исчезающий остров, но и побывать на нем целых три раза. Он был настолько очарован этим местом, что решил переселиться туда со своей семьей. Однако стоило им собрать свои пожитки, отправиться к острову и приблизиться к нему, как тот просто исчез у всех на глазах.