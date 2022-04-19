Пять новых способов обмана граждан

Юристы и правозащитники рассказали «МН» об участившихся случаях мошенничества и призвали читателей быть осторожнее.

Фото: Кадр из фильма "Как украсть миллион" Кадр из фильма "Как украсть миллион"

1. БАНКИ-МОШЕННИКИ

Видео дня

- С начала прошлой недели с денежных счетов россиян, которые находятся в крупных российских банках, начали пропадать деньги. И небольшие, и весьма внушительные суммы, - рассказала «МН» адвокат Мария Баст. - Причем СМС-оповещения о том, что снята такая-то сумма, не приходят, а факт уменьшения денег на счете не отражается в «историях операций» в приложении онлайн. Люди узнавали об этих неприятностях в прямом смысле сюрпризом - зашел в банкомат и обнаружил, что денег на карте стало меньше. Начинали разбираться - в ответ сотрудники банка, не моргнув глазом, говорили о том, что «с данного счета осуществлялись операции по покупке валюты, поэтому пришлось наложить арест на некоторую сумму». А человек не совершал никаких валютных операций! Фактически это воровство.

Наш совет. Ведите строгий учет денежных средств на карте, в том числе поступлений новых сумм и трат. Проверяйте состояние счета хотя бы один раз в несколько дней. Если денег стало меньше - напишите заявление в службу безопасности банка, а также в Роспотребнадзор. И обратитесь с соответствующим заявлением в полицию - у вас просто украли деньги. Это могут сделать «мелкие» сотрудники банка в личных целях.

2. «У ВАС ДОЛГ ПЕРЕД СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ»

Участились случаи получения россиянами писем по почте - электронной и даже обычной - якобы от службы судебных приставов. В этих письмах мошенники полностью копируют стиль обращения сотрудников службы, включая шрифт, дизайн и логотип ведомства, и настоятельно требуют оплатить якобы образовавшийся долг с банковской карты на такие-то реквизиты.

Реквизиты эти по факту не имеют никакого отношения к госслужбам. И если вы по незнанию переведете денежные средства, решив, что действительно задолжали государству (ну мало ли?!), то профинансируете мошенников.

Наш совет. Любую информацию, в том числе поступающую якобы от государственных органов, необходимо перепроверять по официальным контактам организации. Пока не будете уверены в достоверности информации, никому и ни под каким предлогом не переводите деньги.

3. «НОВЫЕ ДЕНЬГИ»

Эту схему активно использовали мошенники в 90-е с пенсионерами. СМИ живописали истории пострадавших. Однако чужой горький опыт не учит сегодняшних стариков. И если по телефону звонит «сотрудник вашего банка», «следователь секретного отдела по расследованию экономических преступлений», «помощник прокурора вашего района», бабушки и дедушки теряют бдительность. А звонят на самом деле - жулики!

- Пожилым людям говорят, что якобы прямо сейчас происходит денежная реформа. Вам надо срочно обменять все имеющиеся у вас сбережения на новые деньги. Но государство заботится о вас, поэтому к вам приедет человек и выдаст вам новые деньги на всю имеющуюся у вас сумму. В противном случае ваши деньги сгорят. Мошенники ведут себя уверенно и настойчиво, и своим напором буквально подминают жертв, действуя на них, как удав на кролика: перепуганные старички бегут снимать деньги, чтобы обменять на новые, - рассказала «МН» юрист Ольга Евстигнеева.

Наш совет. Позвоните или сходите в банк - вам там подтвердят, что никакой денежной реформы не проходит и не предвидится. Если человек, который приедет помогать обменивать старые деньги на новые, уже находится у вас под дверью - звоните в полицию.

4.ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

- Очень много обращений ко мне как к специалисту сейчас связано с интернет-покупками. Люди переводят денежные средства за тот или иной товар, но его не получают, - говорит адвокат Евгений Яворский.

Наш совет. Прежде чем перевести деньги по карте за виртуальную покупку, нужно поинтересоваться историей этого интернет-магазина: сколько лет существует, каковы реальные отзывы покупателей, нет ли у него юридических проблем и т. д. Информацию найти несложно, потратив немного времени, зато вы не потеряете деньги.

5. «ЦЕЛИТЕЛИ И МАГИ»

- «Обещал вылечить от заболевания - взял деньги и исчез», «Астролог составила мне прогноз на решение моей проблемы - прогноз не сбылся, проблема не решилась». В последнее время люди часто обращаются с жалобами на «экстрасенсов», «чудо-лекарей», «колдунов и магов» и прочих «раскладчиков карт Таро», - рассказала «МН» адвокат Мария Баст. - Разные «чудесные услуги» пользовались спросом в 90-е, затем в нулевые. Сейчас новый виток. Видимо, это связано с кризисом. Вместо того чтобы решать свои проблемы (со здоровьем, с работой, жильем, выплатой алиментов бывшим мужем и т. д.), граждане бегут к целителям и астрологам. Пьют «целебную воду», прикладывают веники к больным местам, медитируют на убывающую Луну и выполняют прочие бессмысленные ритуалы в надежде на чудо. И страшно удивляются, когда чуда не происходит…