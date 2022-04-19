Страстная Седмица: что нельзя делать в этот вторник

Сегодня православные христиане встречают второй день Страстной недели - Великий вторник. Всю неделю среди верующих принято вспоминать страдания Христа и его последние наставления, данные перед смертью и воскрешением. Каждый день этой недели проводятся особые службы и соблюдаются определенные правила. О том, что нельзя делать во вторник — в материале Рамблера.

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В Великий вторник должны быть закончены все дела с уборкой в доме, сегодня разрешается делать только мелкие из них — постирать и погладить вещи, подготовить праздничную одежду к Пасхе. Наши верующие предки считали, что постиранная сегодня одежда очищается от негативной энергетики. Также сегодня стоит избавиться от всего ненужного, очистить шкафы от старых и поношенных вещей.

Сегодня запрещается веселиться и что-либо праздновать, стоит вести себя сдержанно, как в поведении, так и в еде - пост продолжается до самой Пасхи, а на Страстной неделе воздерживаться от пищи стоит еще больше, чем в другие дни. Строго запрещено гадать, заниматься любой магией — это порицается церковью.

Священнослужители отмечают, что Страстную Седмицу нельзя проводить как любую другую обычную неделю — необходимо чаще посещать церковь, думать о своей жизни и подготавливать свои мысли и душу к Пасхе, которая в этом году состоится в воскресенье 24 апреля.

Страстная неделя продлится в этом году с 18 по 24 апреля.