У древних рыб нашли злокачественные опухоли

Палеонтолог из Италии изучил останки древних рыб, живших 100 миллионов лет назад, и обнаружил там злокачественные опухоли. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале International Journal of Paleopathology.

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Отмечается, что это — первый известный случай того, когда у рыб обнаруживают опухоли мягких тканей. Ученые предполагают, что это хордома — злокачественное образование. По характеру вздутий ученый сделал вывод, что они появились еще при жизни рыбы.

International Journal of Paleopathology, выпуск 37, 2022

Ранее исследователи находили у рыб только остеомы — опухоли костной ткани. Однако палеонтологи отмечают ,что для подтверждения диагноза необходимы более тщательные исследования.