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1 час назад

Система хранения в московском супермаркете удивила россиян

Мослента

Необычную систему хранения вещей посетителей в московском супермаркете продемонстрировали на видео. Ролик, удививший россиян, выложили в Telegram-канале «Свиблово и рядом».

Система хранения в московском супермаркете удивила россиян
Фото: МослентаМослента

Автор ролика показал, что ключ, прикрепленный к определенной ячейке под индивидуальным номером, на самом деле подходит к любому ящику. В доказательство он открыл ящик под номером 17 ключом от ящика номер 18. Этот факт взволновал пользователей сети. Видео набрало несколько десятков реакций, большинство из которых — удивленные.

Однако открытие, сделанное мужчиной, поразило не всех. Комментаторы заявили, что подобная система существует давно и не только в указанном магазине.

«Хорош тот ключ, которым можно открыть любой замок»,

— поиронизировали пользователи.

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