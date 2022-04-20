Система хранения в московском супермаркете удивила россиян

Автор ролика показал, что ключ, прикрепленный к определенной ячейке под индивидуальным номером, на самом деле подходит к любому ящику. В доказательство он открыл ящик под номером 17 ключом от ящика номер 18. Этот факт взволновал пользователей сети. Видео набрало несколько десятков реакций, большинство из которых — удивленные.