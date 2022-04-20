Выигрыш мужчины в лотерею и испортил ему жизнь

Пользователь Reddit поделился историей о том, как семья узнала о том, что он скрыл крупный выигрыш в лотерею, и испортила ему жизнь. Мужчина рассказал, что близкие подали на него в суд из-за приза, вследствие чего он потерял крупную сумму, столкнулся с проблемами на работе и был вынужден продавать дом.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам 36-летнего рассказчика, он рос в многодетной семье, в которой, помимо него, было четверо детей.

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«Мы росли в абсолютной бедности. (...) Мы были настолько бедными, что когда я в 11 или 12 лет получил в подарок одну-единственную пластиковую игрушку-пружину, я был вне себя от радости»,

— признался мужчина.

Пользователь уточнил, что со временем перестал общаться со всеми родственниками, кроме одной из родных сестер.

Автор публикации добавил, что во время учебы в колледже регулярно покупал лотерейные билеты и однажды выиграл крупную сумму. Он подчеркнул, что приза не было достаточно для того, чтобы безбедно провести всю жизнь, однако его хватило для покупки дома.

«Я никогда не рассказывал об этом своей семье, включая свою классную сестру»,

— поделился пользователь.

Однако спустя более 10 лет после приобретения жилья мужчина и его жена случайно проговорились его сестре о лотерее. Родственница рассказчика была рассержена тем, что он скрыл выигрыш от нее и близких, и сообщила об этом остальным членам семьи. Родственники мужчины принялись требовать у него деньги и обвиняли в эгоизме. Спустя какое-то время семья юзера также подала на него в суд, требуя возмещения всевозможных убытков и ущерба, причиненных им в прошлом.

«Они даже добавили [в иск] примерную сумму денег за бензин, которые я брал у них с тех пор как начал водить машину в 16 лет»,

— посетовал автор поста.

Рассказчик заявил, что в ходе разбирательств сумел добиться отклонения около 90 процентов требований семьи. Однако в результате судебных тяжб он потерял немногим больше 10 тысяч долларов (799 тысяч рублей по текущему курсу). Кроме того, стресс, вызванный разбирательством, негативно сказался на работе мужчины. Он также посетовал, что коллеги начали регулярно просить у него денег взаймы, когда узнали о выигрыше в лотерею.

«Все стало настолько плохо, что мне пришлось запросить [на работе] перевод в другое отделение, где никто не знал меня. Теперь мне приходится продавать купленный мною дом, где росла моя дочь, и переезжать в более дорогой для жизни город, где находится это отделение»,

— заявил юзер Reddit.