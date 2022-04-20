Страстная Седмица: что нельзя делать в Великую среду

Страстная Седмица - последняя неделя Великого поста. Православные верующие на этой неделе стараются чаще посещать службы в храмах, особенно строго соблюдать пост и вспоминать о событиях, предшествующих смерти и последующему воскрешению Христа.

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Каждый день этой недели называется Великим или Страстным. В среду основной темой службы становится предательство Иудой Христа.

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В этот день верующим запрещается что-либо праздновать, играть свадьбы, громко отмечать дни рождения, проводить таинства крещения и венчания. Также не стоит ругаться, злиться, сквернословить и употреблять спиртное. Сегодня важно любому православному человеку посетить церковь, сделать какие-то добрые дела. На кладбище ходить не стоит, как и просто поминать умерших.

Работы по дому можно продолжать, единственное, от чего сегодня лучше воздержаться, так это от работы руками - вязания, шитья. Помимо этого сегодня не рекомендуется использовать любые колющие и режущие предметы в своей работе. Как и на протяжении всей Страстной Седмицы, сегодня стоит размышлять о своей жизни, поступках и «чистить» свои мысли, готовить свое духовное состояние к Пасхе.

В среду было принято заготавливать краски для последующей росписи пасхальных яиц, ставить опару для куличей. А есть сегодня лучше только сырые овощи и фрукты, постный хлеб. От мяса и и молока все еще необходимо воздерживаться.

Еще в старину 20 апреля называли днем Акулины - в честь святой мученицы Акилины. Наши предки считали, что в этот день в водоемах просыпаются русалки, которые спали зимой. Женщины несли на берег поношенные вещи, чтобы задобрить русалок - они были уверены, что после таких даров те не станут утаскивать людей на дно во время летних купаний.

Ходить на берег в одиночку в этот день считалось опасным. Так же наблюдать вечером на звездное небо сквозь окно - означало привлечь в дом несчастья.

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