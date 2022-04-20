Как партизаны «Бати» отбились от эсэсовцев

Может кому-то покажется удивительным, но тема партизанского движения в СССР была до предела засекречена. Несмотря на то, что было написано множество книг, как научно-популярных, так и художественных, не говоря уж про обилие мемуаров, никакой реальной информации из них извлечь было нельзя.

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И хотя в постсоветское время появилось немало новых книг о партизанах, ситуацию это кардинально не изменило. Часть трудов повторяет советские мифы, в противоположность им, другие авторы подходят исключительно с антисоветских позиций, и, в силу своей крайней политизированности, теряют объективность. Любые же серьезные исследования упираются в засекреченность темы и отсутствие достаточного числа документальных источников.

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Такие труды современных авторов как «Оккупация. Правда и мифы», Б. Соколова, «Сталинские коммандос», А. Гогуна, «Советские партизаны: Мифы и реальность» М. Пинчука, «Взгляд сквозь время», С. Райкова, «Удавка», В. Азаронок, даже при откровенной необъективности многих из них дают возможность буквально по крохам собирать информацию.

Операция «Желтый слон»

Операция с таким интересным названием была одной из немногих, о которых информация появлялась в доступных читателям источниках. Если суммировать все советские версии и их современное развитие, то суть в следующем. Для того, чтобы разгромить созданную на севере Смоленской области партизанскую зону, где власть фашистов была полностью ликвидирована, немецкое командование провело карательную операцию, которую они назвали «Желтый слон».

Были собраны значительные силы карателей, сняты войска с фронта, использовались танки и авиация. По советским данным против партизан были брошены «2-й, 3-й, 4-й и 7-й истребительные батальоны СС, кавалерийская бригада СС, 33-й охранный батальон, 330-я и 246-я пехотные дивизии, один полк 33-й пехотной дивизии, 51-й моторизованный полк, 229-я артиллерийский полк». Немцы не только планировали полностью разгромить партизан, но и нанести удар в стык 4-й ударной и 41-й армии Калининского фронта, и, прорвавшись в направлении Слобода – Ильино – Торопец, окружить 4-ю ударную армию.

Операция началась 10-го сентября 1942 года. Несмотря на многократное превосходство карателей, партизаны под командование легендарного командира Бати сдержали немецкое наступление, отстояли «партизанскую столицу» Слобода и сорвали планы гитлеровцев. Было уничтожено несколько тысяч фашистов, «…3 танка, 102 лошади и 50 служебных собак».

Легендарный Батя — это Никифор Захарович Коляда, 1891 года рождения, который партизанил ещё в Гражданскую, а после начала Великой Отечественной возглавил всенародное партизанское движение на Смоленщине, объединив разрозненные партизанские отряды.

Смоленская партизанская зона

Для начала надо понять, что же находилось на севере Смоленской области и кто с кем воевал. Устоявшееся в народе представление о партизанах как простых колхозниках, которые после прихода немцев взялись за оружие и ушли в леса партизанить, упирается в один простой факт. На оккупированной территории не оставалось мужчин подходящего возраста. Поскольку при отступлении проводилась поголовная мобилизация, и уже с 26-го июня НКВД начал формирование на оставляемой территории партизанских отрядов.

Таким образом, все мужчины, оставшиеся на оккупированной территории либо были мобилизованы в партизанские отряды, либо были дезертирами и пополняли ряды полицаев. Основную массу партизан составили окруженцы, большинство партизанских отрядов было создано на базе окруженных частей РККА, которые не смогли пробиться через линию фронта. Смоленская зона создавалась под непосредственным руководством особой группы НКВД, возглавляемой широко ныне известным Павлом Судоплатовым.

Ядро партизанских соединений составляли специально подготовленные в мотострелковой бригаде особого назначения НКВД группы, куда входили руководители, политработники, радисты, подрывники и прочие специалисты. Вокруг этого ядра уже собирались окруженцы, бежавшие из плена бойцы и командиры, мобилизованные местные жители, достигшие 17, а иногда лишь 16 лет.

Смоленская зона, именуемая в литературе «соединением Бати» включала в свой состав до 5-6 партизанских бригад и отдельные полки особого назначения. Их задачей была разведывательно-диверсионная работа в интересах командования РККА.

Количество частей и соединений менялось: они могли выводиться в другие зоны, а также уходить на отдых и пополнение через линию фронта. Организованы и вооружены бригады и полки были аналогично частям РККА, с поправкой на специфику деятельности, большинство бойцов носило военную форму, имели воинские звания. Никифор Коляда начал в звании полковника. Уже летом 1942 года он стал генерал-майором, был награждён орденом Ленина, давал интервью различным газетам, от имени правительства Великобритании ему был вручён именной кортик.

«Последний сбор урожая»

Операцию, которая нам известна под названием «Желтый слон», немецкое командование на самом деле назвало Spätlese. Что можно перевести как «Последний сбор урожая», термин применяемый в виноделии. Операций, собственно, было две: Spätlese I и Spätlese II. 1-й «сбор урожая» заключался в зачистке тылов 9-й армии от партизан. Операция проводилась силами кавалерийской дивизии СС «Флориан Гайер», которая для этой цели выделила две боевые группы. В состав групп вошли 1-й и 2-й кавалерийские полки, разведывательный батальон, артиллерийский дивизион и батарея штурмовых орудий (7 единиц) этой дивизии. К действиям против партизан привлекались также 2-й, 4-й и 7-й егерские батальоны, приспособленные для ведения боёв в болотисто-лесной местности.

Помимо этого привлекался 33-й строительный батальон и полицейские подразделения. Что касается 2-го «сбора урожая», то это была частная операция 330-й пехотной дивизии и дивизии СС «Флориан Гайер» на слободском направлении, начавшаяся 22-го сентября. К операции также привлекалась часть сил соседней 187-й пехотной дивизии, откуда и появился фигурирующий в описаниях «антипартизанской операции» 229-й артиллерийский полк данной дивизии. Все остальные упоминаемые немецкие части и соединения либо не существовали вообще, либо находились совсем в других местах. Следует отметить, что «партизанская столица» Слобода была уже к тому времени освобождена советским войсками, и обороняли её части 145-й стрелковой и 24-й кавалерийской дивизий.

Конец Смоленской зоны