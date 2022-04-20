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2 часа назад

Какая бермудская традиция на Страстную пятницу удивила верующих

Мира Маркина

На семи островах Бермуд около 40% людей отождествляют себя с определенной религией. Наиболее популярными религиозными конфессиями являются протестантская (методизм), католическая и англиканская. Страстную пятницу на Бермудских островах, как правило, отмечают с большим размахом. И есть одна традиция, которая удивляет многих верующих больше всего. О ней и расскажет “Рамблер”.

Бермудская традиция на Страстную пятницу удивила верующих
Фото: hippopx.comhippopx.com

В пятницу перед Пасхой жители Бермудских островов танцуют, устраивают игры (в том числе охоту за пасхальными яйцами) и угощают друг друга традиционными блюдами из трески и пирожными. А еще запускают воздушных змеев всех форм и размеров. Они особенные, потому что украшены религиозным знаком креста и ликом Христа.

Некоторые местные жители говорят, что не знать, как сделать змея, стыдно, потому что это увлечение уже давно укоренилось в культуре. По легенде, учитель воскресной школы рассказывал детям о Вознесении Иисуса. Чтобы закрепить урок, он сделал воздушного змея, на котором был изображен святой. Змея подняли в воздух, а затем освободили от веревки, чтобы он летел свободно.

Сказать точно, как зародилась традиция запускать змеев в Страстную пятницу, уже нельзя. Это всего лишь легенда. Но как бы то ни было, традиция прижилась в бермудском обществе даже несмотря на то, что Страстная пятница отмечается перед Пасхой, а Вознесение – после. Теперь змеи символизируют не вознесение, а воскрешение Иисуса.

Истории,Иисус Христос,
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