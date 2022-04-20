Почему британские принцы все время ходят в шортах

Отпрыски британской королевской семьи нередко появляются на публике. Чаще всего мальчиков видят в шортах. Даже в холодную погоду они носят их с гольфами. Но в чем же причина такого необычного выбора? Расскажет “Рамблер”.

Фото: Carfax2/wikimedia.org Carfax2/wikimedia.org

Если ответить кратко: такова традиция. Начиная с 16 века, мальчиков одевали в платья, как и их сестер, пока они не достигали возраста, когда им было положено носить штаны. Поскольку нынешняя британская королевская семья все-таки живет не в средневековье, а в современном мире, “платья” заменили на шорты для мальчишек младшего возраста и брюки – для подростков.

Кстати, этот элемент королевского этикета перекочевал и в английские школы: в некоторых из них униформа для мальчиков младших классов включает шорты.

Принц Уильям провожает Джорджа в школу/Кадр из видео

Если вернуться к тем временам, когда гендерной разницы в одежде между девочками и мальчиками не было, этому факту есть обывательское объяснение. Дети не носили сложносочиненные наряды, на них чаще надевали платья. Во-первых, маленькому ребенку было бы трудно надеть целый костюм самостоятельно. Во-вторых, потребовалось бы слишком много времени, чтобы снять “подгузник”, который носили до приучения к горшку. А задрать юбку и сменить белье было гораздо легче, чем наполовину раздевать ребенка.

Как только мальчик достигал того, что называется “возрастом разума” (около шести или семи лет, этот возраст варьировался с веками), он мог носить штаны, а также регулярно посещать парикмахерскую. Эти простые моменты символизировали переход на очередную ступеньку на пути к тому, чтобы стать настоящим мужчиной.