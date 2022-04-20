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1 час назад

Под Таллином обнаружили 700-летний торговый корабль

Мира Маркина

Во время раскопок в окрестностях Таллина, Эстония, были найдены обломки 700-летнего корабля. 24-метровое судно было частью флота Ганзейского союза — мощной торговой сети, образованной в 1356 году и простиравшейся от Англии до России. Ученые считают, что корабль построен в 13 веке. Об этом сообщает Daily Mail.

Под Таллином обнаружили 700-летний торговый корабль
Фото: unsplash.comunsplash.com

Корабль был найден на глубине 1, 5 м недалеко от таллиннского порта, рядом с устьем бывшей реки Харьяпеа. Корабль работал на Ганзейский союз — крупный политический и экономический союз торговых городов Северо-Западной Европы.

Подобных суден почти не сохранилось. Самым известным примером является Бременский ког, обнаруженный в Германии в 1962 году. Археолог Михкель Таммет отмечает, что обломки этого корабля значительно лучше его немецкого «брата».

«Он построен из массивных дубовых бревен и досок. Корабль имеет перекрывающиеся обшивки, запечатанные шерстью животных и смолой. «Мы нашли шерстяной материал, используемый для упаковки, также мы нашли некоторые инструменты и фрагменты средневековой кожаной обуви. Раскопки продолжаются, и мы надеемся найти больше», — отметил ученый.

Дендрохронологический тест на древесине определил, что крушение состоялось в 1298 году.

Ранее стало известно, что в Турции обнаружили древний подземный город.

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