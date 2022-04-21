Кинолог назвал признаки стрессового состояния у собаки

Виляющий хвост собаки не всегда свидетельствует о радости, а может быть признаком того, что она нервничает. О том, как распознать стрессовое состояние питомца «Мосленте» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Фото: Мослента Мослента

Он напомнил, что о своих чувствах собака может сообщить только с помощью голоса, движений и поз. Хозяину важно уметь правильно понимать язык тела питомца, так как иногда он сигнализирует о серьезных проблемах.

Среди признаков, показывающих, что собака нервничает, Голубев назвал учащенное дыхание, как будто животному становится жарко.

«Нужно быть внимательным к этому симптому, потому что помимо того, что он может означать то, что собака нервничает, он также может быть признаком заболевания»,

— объяснил Голубев.

Поджатый между ног хвост часто означает, что собака нервничает, боится или испытывает дискомфорт. Но некоторых пород собак, например, бордер колли, такое положение хвоста демонстрирует максимальную концентрацию в работе. По словам Голубева, если питомец в обычной жизни постоянно поджимает хвост, это повод задуматься о причинах такого состояния.

Если собака зевает, но при этом не пытается вздремнуть, этот жест также может указывать на то, что она испытывает стресс. Если же животное часто облизывает морду, это сигнализирует о том, что оно нервничает, чувствует себя неуютно и небезопасно.

В случае, когда собака щурится, это может означать, что она беспокоится о взаимодействии с хозяином и о своей безопасности.

«Когда пес напуган или боится, он прижимается к земле, пытаясь казаться меньше, он может подгибать лапы, прижимать хвост, держать голову низко. И напротив, возбужденная, готовая к противоборству собака, вздыбливает шерсть на холке, высоко задирает хвост и "привстает на цыпочки", стараясь выглядеть крупнее, чем есть на самом деле»,