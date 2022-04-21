Страстная Седмица: что нельзя делать в Великий четверг

Подходит к завершению самая важная неделя для православных верующих. В народе четвертый день Страстной Седмицы называют Чистым четвергом, в церковном календаре он именуется Великим.

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Сегодня все верующие стараются попасть на утреннюю службу, исповедоваться и причаститься. В храмах проходят особые службы, верующие и священнослужители вспоминают последние дни земной жизни Христа перед его распятием и воскрешением.

В Библии, именно в этот день состоялась Тайная Вечеря, перед которой сам Иисус омыл ноги своим ученикам. До сих пор в этот день принято очищать не только дух, но и тело. В старину, в этот день люди отправлялись в баню, чтобы подготовить себя к празднованию Пасхи. Так же стирали и одежду, убирались в доме - мыли окна, полы, избавлялись от ненужного хлама и старых вещей. Последующие дни предпраздничной недели это делать уже нельзя. В Чистый четверг также принято красить пасхальные яйца и печь куличи.

По приметам, в Великий четверг запрещалось давать или брать в долг деньги - считалось, что если отдать деньги, можно лишиться благополучия, а если взять - здоровья. Также не советуется сегодня поднимать деньги с земли, если их кто-то обронил - это не принесет ничего хорошего.

Не стоит сегодня оставлять замоченным белье или посуду, если встретить Чистый четверг в неубранном доме и в беспорядке, верующие утверждают, что весь последующий год, могут быть проблемы с деньгами и благополучием.

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