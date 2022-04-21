В российском зоопарке родились семь козлят

В калининградском городском зоопарке появились на свет семь козлят разных пород, сообщает «Интерфакс».
«Родились как-то раз в зоопарке семеро козлят... Ни капельки не преувеличиваем, именно столько их в этом году и родилось», — рассказали сотрудники зоосада в своем телеграм-канале.
Четверо козлят — ангорской породы, еще трое — нубийской. Пока малыши находятся вместе с матерями, которые вскармливают их молоком.
Когда козлята окрепнут (это ожидается к июню), их выпустят на контактную площадку «Прыг-Скок», которая работает на территории зоопарка.
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