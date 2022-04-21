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1 час назад

В российском зоопарке родились семь козлят

Мира Маркина

В калининградском городском зоопарке появились на свет семь козлят разных пород, сообщает «Интерфакс».

В российском зоопарке родились семь козлят
Фото: t.me/@kldzoot.me/@kldzoo

«Родились как-то раз в зоопарке семеро козлят... Ни капельки не преувеличиваем, именно столько их в этом году и родилось», — рассказали сотрудники зоосада в своем телеграм-канале.

Четверо козлят — ангорской породы, еще трое — нубийской. Пока малыши находятся вместе с матерями, которые вскармливают их молоком.

Когда козлята окрепнут (это ожидается к июню), их выпустят на контактную площадку «Прыг-Скок», которая работает на территории зоопарка.

Ранее мы рассказывали о том, что на ферме в Англии родился ягненок-мутант.

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