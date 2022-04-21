На что указывали яркие перья птерозавров

Гребень южноамериканского птерозавра, жившего в меловом периоде, украшали яркие перья, очень похожие на перья динозавров. Видимо, такие были еще у их древнего общего предка — и с тех же времен животные этих групп отличались сложным поведением.

Фото: Naked-Science.ru Naked-Science.ru

Еще полвека назад динозавров и птерозавров представляли как огромных холоднокровных ящеров (включая популярные фильмы вроде «Парка юрского периода»). Около 30 лет назад стало ясно, что они были теплокровными. Затем стали находить и остатки внешних теплоизолирующих покровов, без которых сухопутному теплокровному выжить непросто. Для части динозавров, сохранившихся в наилучших условиях, обнаружили что-то вроде остатков основы перьев. Впоследствии такие находки делали и для родственной им группы птерозавров. Именно они были основными летунами мелового периода

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Однако среди ученых шли споры о том, какие функции были у этих перьев. Современные птицы, относящиеся к группе динозавров под названием манирапторы, используют перья не только для терморегуляции, но и с «сигнальной» функцией. Например, они позволяют повысить привлекательность в глазах противоположного пола — при этом чем ярче расцветка, тем лучше. Ряд исследователей отмечали, что размер пузырьков с пигментами в остатках перьев птерозавров одинаковый. Это указывает на однородную окраску — без сигнальной функции. Если все так, то поведение птерозаров могло быть проще, чем у птиц.

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Международная группа ученых исследовала находки перьев птерозавра Tupandactylus imperator возрастом 113-125 миллионов лет, сохранившихся в Бразилии. Оказалось, размеры пузырьков с пигментами (меланосом) в разных типах перьев и в коже птерозавров различалась и по размеру, и по форме. Удлиненные меланосомы, соответствующие цветной окраске, встречались в их перьях, остатки которых сохранились в задней части гребня на голове птерозавра.

Tupandactylus imperator — не самый большой птерозавр: размах его крыльев всего около четырех метров. До сих пор идут споры о том, зачем ему нужен был очень большой гребень на голове (показан на рисунке). Одни исследователи видят в этом просто оружие в борьбе за шансы в половом отборе. Другие указывают на то, что он мог служить для аэродинамического руления при полете. Достоверно выяснить это сложно, поскольку попытки создать модели летающих птерозавров до сих пор имеют ограниченный успех, хотя конкретно в случае тупандактилей ученые пробовали разработать даже специальный беспилотник Pterodrone.

Главная проблема заключается в том, что крылья этого существа выглядят сравнительно небольшими. Современные птицы со сходными пропорциями крыльев и длины тела летают ограниченно. Между тем птерозавры той же группы, к которой принадлежит тупандактиль-«император» (Tupandactylus imperator), встречаются на разных континентах, то есть должны были совершать перелеты межконтинентальной дальности. За счет чего им это удавалось — все еще не ясно.