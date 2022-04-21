Как простая уборщица стала женщиной-кинооператором, но погибла на фронте

Всегда существовали профессии, которые считаются сугубо мужскими. В 20-е годы прошлого столетия к таким относилась профессия кинооператора. Но нашлась женщина, которую не напугала громоздкая техника и тяжелые пленки. Мария Сухова мечтала о кинематографе и сделала все, чтобы добиться своей цели. Правда, жизнь ее была недолгой и закончилась во время выполнения очередного задания.

Тернистый путь к мечте

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Мария родилась в 1905 году в небогатой семье: папа трудился дворником, мама – вела домашнее хозяйство и воспитывала детей. Денег категорически не хватало, поэтому девочка закончила всего 2 класса начальной школы, а потом пошла работать, чтобы помочь родителям. Она убиралась в чужих домах, трудилась чернорабочей, но мечтала вырваться из бедности.

Поняв, что нормальных денег таким способом не заработать, и данный труд не приближает Марию к мечте, она решила продолжить образование. Сухова работала штамповщицей на заводе, уборщицей, а параллельно проходила вечерние общеобразовательные курсы.

Чуть позже молодой девушке удалось устроиться на работу на студию кинохроники намотчицей пленки. И карьера пошла в гору: контролер готовых изделий, помощник оператора, ассистент кинооператора. Чтобы исполнить свою мечту, Мария начала получать профессиональное образование.

Долгожданная должность

Можно сказать, что Марии крупно повезло, ведь как раз в это время в стране начали демонстрировать равенство мужчин и женщин. Начальство киностудии решило организовать автопробег из Москвы в Среднюю Азию (Каракум), а для пущей убедительности за камеры поставили женщин – уже дипломированную Оттилию Рейзман и пока не получившую заветный документ Марию Сухову.

Несмотря на недоверие со стороны мужчин, предвзятое отношение к женщинам в Средней Азии, невыносимую жару и тяжесть ноши, женщины прекрасно справились с заданием. Этот документальный фильм был огромным прорывом в судьбе каждой из них.

Гибель молодой женщины

А потом грянула война. Самоотверженная Мария решила не отсиживаться в тылу и ринулась в самую гущу событий, на фронт. Она снимала хроники фронта, разгром немецкой армии, фильм «Народные мстители» и многие другие военные события.

В 1944 году Мария отправилась в Белоруссию, где было очень опасно. К тому же, ее команда занималась съемками борьбы советских партизан и немцев. Как раз в это время фашисты направили все силы на борьбу с партизанами.

Съемочная группа работала днями и ночами, проходя вместе с партизанами все тяготы. Но однажды Марии не повезло: партизаны с операторами прорывались через окружение, но Сухова получения осколочное ранение в живот. Она знала – с таким не живут.

Мария отказалась от любой помощи, а через партизан передала свои пленки – самое ценное, что у нее было. Пленки до места назначения тоже не добрались.

Нашел Марию заместитель начальника штаба отряда. Он пытался дотащить ее до госпиталя, но та попросила только об одном – избавить от мучений, застрелив ее. Мужчина боролся сам с собой, но вскоре сдался, понимая, что Мария непреступна.