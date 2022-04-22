Какое дерево жалит как ядовитый паук

Австралия — страна, полная тайн и опасностей. И если к встрече с ядовитыми животными и насекомыми многие готовы, то растений типичный путешественник опасается мало, и совершенно зря. "Рамблер" рассказывает об ужасном и прекрасном в своей свирепости жалящем дереве.
Жалящее дерево, или гимпи-гимпи, растет в тропических дождевых леса Австралии и Индонезии. Оно относится к тому же семейству, что и крапива. Но ожог крапивой покажется легкой щекоткой в сравнении с тем, что позволяет себе гимпи-гимпи.
Все дело в тончайших волосках, которыми покрыты листья и стебель растения. Волоски несут в себе нейротоксичный яд. Если случайно прикоснуться к растению, боль можно почувствовать не сразу, она начнет проявляться постепенно, достигая пика через полчаса-час.
Жертвы говорят, что ощущения похожи на то, как будто вас ударили током и облили кислотой одновременно. Боль может длиться от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от тяжести полученных ожогов. Бывает, что болевые ощущения сохраняются до двух лет и становятся острее, например, во время купания. Так происходит потому, то мелкие ядовитые волоски проникают под кожу и продолжают отравлять организм. Кстати, даже опавшие и засохшие листья этого растения остаются опасными.
Ученые давно изучают это растение. На сегодня они выяснили, что оно содержит яд, похожий на тот, что которым убивают своих жертв пауки и скорпионы. Специфического противоядия от него пока нет, пострадавшим назначают обезболивающие.
Кстати, у жалящего дерева есть "младший брат" — кустарник гимпи-гимпи, листья которого немного напоминают лопухи. Не смотря на более скромные размеры, жалит он еще сильнее. Был случай, что человек застрелился, не выдержав боли.
Тем не менее некоторые виды сумчатых, например, красноногий филандер, или обожженный кенгуру, а также птицы и насекомые питаются листьями и плодами этого растения и прекрасно себя чувствуют. Плоды съедобны и для людей, но прежде чем есть, их нужно тщательно протереть рукавицей и тряпочкой, чтобы удалить смертоносные волоски, а тряпочку после этого сразу выбросить.