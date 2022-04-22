Какое дерево жалит как ядовитый паук

Австралия — страна, полная тайн и опасностей. И если к встрече с ядовитыми животными и насекомыми многие готовы, то растений типичный путешественник опасается мало, и совершенно зря. "Рамблер" рассказывает об ужасном и прекрасном в своей свирепости жалящем дереве.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

Жалящее дерево, или гимпи-гимпи, растет в тропических дождевых леса Австралии и Индонезии. Оно относится к тому же семейству, что и крапива. Но ожог крапивой покажется легкой щекоткой в сравнении с тем, что позволяет себе гимпи-гимпи.

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Все дело в тончайших волосках, которыми покрыты листья и стебель растения. Волоски несут в себе нейротоксичный яд. Если случайно прикоснуться к растению, боль можно почувствовать не сразу, она начнет проявляться постепенно, достигая пика через полчаса-час.

Жертвы говорят, что ощущения похожи на то, как будто вас ударили током и облили кислотой одновременно. Боль может длиться от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от тяжести полученных ожогов. Бывает, что болевые ощущения сохраняются до двух лет и становятся острее, например, во время купания. Так происходит потому, то мелкие ядовитые волоски проникают под кожу и продолжают отравлять организм. Кстати, даже опавшие и засохшие листья этого растения остаются опасными.

Ученые давно изучают это растение. На сегодня они выяснили, что оно содержит яд, похожий на тот, что которым убивают своих жертв пауки и скорпионы. Специфического противоядия от него пока нет, пострадавшим назначают обезболивающие.

Кстати, у жалящего дерева есть "младший брат" — кустарник гимпи-гимпи, листья которого немного напоминают лопухи. Не смотря на более скромные размеры, жалит он еще сильнее. Был случай, что человек застрелился, не выдержав боли.