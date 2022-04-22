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1 час назад

Как американцы запустили торпеду в своего президента

Катя Кобышева

Сложно представить, какие последствия для мировой истории имел бы этот инцидент, если бы американская торпеда достигла уели и уничтожила линкор вместе с американскими президентом. "Рамблер" рассказывает, как американский президент чудом избежал смерти.

Как американцы запустили торпеду в своего президента
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

Это случилось в 1943 году. Во Второй мировой войне произошел перелом и лидеры США, Великобритании и СССР договорились о встрече в Иране, где должна была состояться историческая конференция. Линкор "Айова" с Франклином Рузвельтом на борту следовал в Каир, откуда президент США должен был направиться в Тегеран. Его сопровождали эсминцы, призванные защитить либера страны.

Командир, возглавлявший соединение, решил устроить учебное торпедирование, а в качестве мишени не нашлось ничего лучше, чем линкор с президентом. Но в дело вмешался случай и банальный человеческий фактор. Торпедист эсминца "Уильям Д. Портер" забыл извлечь стартовый заряд и выпустил боевой снаряд в сторону президентского линкора.

Он сообщил об ошибке, и экипаж эсминца попытался передать информацию о случившемся с помощью световых сигналов. Но в дело вновь вмешались случай и набивший оскомину человеческий фактор. Сигнальщик допустил ошибку при передаче сообщения. Командованию не осталось ничего другого, как связаться с линкором по радио. Это было рискованно, так как радиосигнал могли перехватить немецкие подводные лодки.

На "Айове" сигнал наконец-то получили и вовремя смогли отреагировать. Линкор произвел экстренный поворот и торпеда не достигла цели, взорвавшись в кильватерном следе.

После этого случая другие корабли, когда встречали на своем пути эсминец "Уильям Д. Портер", вместо риветствия использовали сообщение: "Не стреляйте! Мы республиканцы!".

Истории,Франклин Рузвельт,
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