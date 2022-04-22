Что такое свадьбы для питомцев и зачем их проводят

Празднование свадьбы двух животных – не новая концепция. Однако, в силу того, что пандемия заставила многих людей отложить собственные брачные церемонии, многие хозяева питомцев решили мыслить нестандартно и всё же организовать праздники – но не для себя, а для своих четвероногих друзей.

Фото: Petstory Petstory

Собачьи и кошачьи свадьбы могут служить разным целям. Некоторые владельцы стремятся таким образом навсегда сохранить эмоции от дружбы своих питомцев, другие устраивают шоу для выставочных животных, а кто-то использует необычные празднования как способ сбора средств для благотворительности.

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июне прошлого года сотрудники американского зоомагазина устроили “бракосочетание” Тоби и Ноэль – двух местных кошек. Эта идея возникла у хозяйки Ноэль после того, как она поделилась видеороликом с двумя “воркующими” четверолапыми на своей странице в Facebook и получила множество положительных реакций от знакомых.

«После нескольких удачных свиданий питомцев, каждый, наблюдавший за их отношениями, соглашался, что кошкам суждено быть вместе, и с этого момента всё началось», – рассказывает владелица невесты, в 2019 году забравшая кошку домой из приюта.

Пару привезли на свадьбу 19 июня в красной повозке. Сотрудник магазина провёл церемонию бракосочетания, после которой 40 гостей-людей угостили кексами и сидром. К сожалению, в браке супруги прожили всего 6 месяцев – в декабре прошлого года, в возрасте семи лет, Ноэль умерла из-за осложнений гипертиреоза.

Чтобы поприсутствовать на необычном мероприятии, гостей попросили пожертвовать по 15 долларов в фонд спасения животных Rescue Warriors. Филантропия послужила толчком к проведению массовой собачьей свадьбы в сентябре 2021 года, где узами брака были связаны 80 пар – чуть меньше половины от 178 пар, которые ранее поженились на крупнейшей собачьей свадьбе, вошедшей в Книгу рекордов Гиннесса.

Тогда 61-летняя Лесли Эллисон-Сии устроила торжество, чтобы поддержать в сложные времена местные службы спасения животных.

«В начале пандемии приюты опустели, потому что люди приходили и забирали собак к себе домой, – говорит женщина, работающая волонтёром в одном из учреждений-организаторов. – Но, когда хозяева вернулись на работу, они стали возвращать животных обратно».

Заплатив регистрационный взнос в размере 25 долларов, собаки и их владельцы прибывали на свадьбу, где их ждали фотограф, усыпанная цветами арка и президент совета деревни в качестве ведущего церемонии. После объявления имён гостей все животные имели возможность познакомиться с будущими спутниками жизни в специальной зоне, отведённой для “собачьих быстрых свиданий”.

Помимо филантропии и повышения осведомлённости о проблемах бездомных животных, недавние свадьбы также способствовали процветанию некоторых предпринимателей, столкнувшихся с трудностями из-за пандемии.

49-летняя Дженнифер Уэйли, владелица фотостудии в Чикаго, рассказала, что после потери бизнеса из-за локдауна в 2020 году, её вдруг попросили отснять церемонию бракосочетания пушистых. Помимо приятного знакомства с питомцами, которые впоследствии стали её клиентами, женщина получила заказ на съёмку ещё одного мероприятия для животных в октябре.

«Кто бы отказался?, – говорит она. – Это был один из самых ярких опытов, которые я переживала как владелец бизнеса».

Как и в случае с любым другим торжеством, специалисты говорят, что при организации мероприятия, необходимо отдавать приоритет пожеланиям и потребностям пары.

«Если животные не хотят наряжаться, или их напрягают толпы незнакомых людей, лучше отказаться от свадебного платья, списка гостей и всего остального, что может доставить им неудобства»,

– сказала в своём заявлении Ингрид Ньюкирк, президент организации “Люди за этичное обращение с животными”.

«У людей и животных – одинаковое стремление к любви и дружбе, одинаковая способность чувствовать печаль, счастье, страх, одинаковая потребность в хорошей жизни»,