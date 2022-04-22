Страстная Седмица: что нельзя делать в Великую пятницу

Страстная пятница, или, как ее называют священнослужители - Великая, считается самым скорбным днем в году для каждого православного верующего человека. Именно в этот день Иисус был распят на кресте на горе Голгофа за все человеческие грехи.

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В пятницу, как и в другие дни Страстной Седмицы запрещено веселиться, праздновать что-либо, громко смеяться, злиться или ругаться. Необходимо готовить свою душу и тело к великому празднику Пасхи, который в этом году состоится 24 апреля. Важно размышлять о своей духовности, о поступках, вспоминая, какие наставления давал Иисус в последние дни своей земной жизни.

К пятнице должны быть окончены все домашние дела и прекращен любой физический труд. Сегодня можно продолжить заниматься подготовкой праздничного стола и пасхальных угощений, окрашиванием яиц.

Сегодня стоит продолжить воздерживаться от еды, под запретом все еще остаются мясные и молочные продукты. Не стоит употреблять и алкоголь.

Чем больше в эти дни вы проведете времени в храме на богослужениях - тем лучше. Если же такой возможности нет, следует молиться дома.

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