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1 час назад

Первый компьютер в истории человечества создали греки в 178 году до нашей эры

runews24.ru

Компьютеры в привычном виде появились на рубеже 20-21 веков. Но не исключено, что они появились более 2000 лет назад.

Найден на дне: греки создали первый компьютер еще в 178 году до нашей эры
Фото: Фото: из открытых источниковФото: из открытых источников

Как пишет журнал Live Science, в 1901 году внутри затонувшего корабля у берегов Греции ученые нашли необычный механизм, который назвали антикитер. В его конструкции были бронзовые шестерни. Устройство могло моделировать движение Луны и Солнца.

Исследователи не исключают, что аппарат использовали для вычислений, причем достаточно оперативных. Автора этого изобретения пока не установили. Ученые склоняются, что им мог быть Архимед, но доказательств пока не найдено.

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