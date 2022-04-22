Найден на дне: греки создали первый компьютер еще в 178 году до нашей эры

Компьютеры в привычном виде появились на рубеже 20-21 веков. Но не исключено, что они появились более 2000 лет назад.

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Как пишет журнал Live Science, в 1901 году внутри затонувшего корабля у берегов Греции ученые нашли необычный механизм, который назвали антикитер. В его конструкции были бронзовые шестерни. Устройство могло моделировать движение Луны и Солнца.