В Египте нашли древнеримскую гончарную мастерскую

Археологи, обследуя местность в западной Александрии (Египет), обнаружили остатки гончарной мастерской. Помещение относится к началу римского периода (30 год до н. э. – 395 год нашей эры), сообщает Министерство туризма и древностей Египта.

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Ученые из Исследовательского центра классического искусства Оксфордского университета определили, что древние рабочие занимались в основном изготовлением амфор. Эти сосуды активно использовались для хранения и транспортировки масла и вина, а также некоторых других продуктов.

Мастерская состояла из нескольких помещений. В ней сохранились остатки нескольких печей. Две из них были высечены в скале.

Ученые идентифицировали «ритуальную» комнату с разбитыми терракотовыми статуями. Очевидно, в ней проводились обряды в честь богов, в частности, Гарпократа – юной версии бога Гора с головой сокола. Другая комната, вероятно, служила кладовой – внутри остались кухонные принадлежности и столовые приборы. Третья, где находились амфоры с остатками законсервированных рыбьих костей, могла использоваться для приготовления пищи и продажи продуктов питания.

На месте мастерской археологическая группа также обнаружила несколько монет с изображением Клеопатры и Александра Македонского, амулет древнеегипетского бога Беса, считавшегося покровителем музыки, веселья и деторождения, и рыболовные снасти.

Известно, что после завоевания Римом Египет превратился в процветающую провинцию. Там производилось много товаров, в частности, керамика. Но со временем мастерская в западной Александрии пришла в упадок.