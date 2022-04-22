Как одна цинковая шкатулка напугала целый город

Когда начался ремонт фонтана, посвященного первому мэру бельгийского города Вервье, рабочие понятия не имели, какую находку обнаружат совсем скоро. Ужасная реликвия взволновала местных жителей. Потому что на их глазах легенда стала былью. Подробности – в статье “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Пираты Карибского моря" Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

На протяжении 130 лет люди задавались вопросом: правда ли в фундаменте фонтана имени Пьера Давида скрывается нечто ужасное? В августе 2020 года на него был дан ответ.

В верхней части фонтана за бюстом Пьера Давида рабочие обнаружили полость, внутри которой было что-то спрятано. Они извлекли маленькую цинковую шкатулку с выгравированным на одной из внешних сторон именем мэра. Внутри лежало сердце человека. А попало оно туда в далеком 1883 году.

После смерти Пьера Давида горожане хотели увековечить имя первого мэра Вервье. Они решили, что подходящим памятником будет фонтан, в недрах которого спрячут сердце Пьера. Вот только община была бедной. И по предварительным расчетам, потребовалось бы не менее 40 лет, чтобы собрать достаточное количество средств на возведение фонтана. С разрешения семьи мэра группа медицинских работников извлекла из его тела сердце и забальзамировала его. Почти 44 года оно хранилось в ратуше. А потом возвели тот самый фонтан и спрятали реликвию в нем.

Надо сказать, что Пьер Давид действительно был достоин такого уважения, которое снискал у горожан. Во время его правления Вервье выдержал самые смутные и страшные десятилетия. В 1795 году провинция Льеж, к которой относится город, была присоединена к Франции. Вервье обнищал. Пьеру нужно было приложить немало усилий к тому, чтобы люди перестали погибать и могли закрыть хотя бы самые элементарные свои потребности. Примечательно, что в 1802 году он создал пожарную команду, что было весьма новаторски для того времени. После битвы при Ватерлоо в 1815 году для Вервье наступил период процветания – город стал принадлежать молодому Королевству Нидерландов.

Но в 1830 году в Брюсселе вспыхнуло восстание, положившее начало бельгийской революции. Она нанесла Вернье большой урон. В том же году Давид был переизбран мэром, и ему поручили восстановить город уже под бельгийским флагом. Ближе к концу своего пребывания в должности Пьер основал среднюю школу и запустил проект недорогого жилья. Он стал известен как человек, принесший в город стабильность и процветание после долгого периода волнений.

Его смерть была неожиданной. Работая на сеновале, Пьер упал и скончался. Ему было 68 лет.