Австралийские динго занимают промежуточное звено между волками и собаками

Изолированные на тысячи лет на Австралийском континенте песчаные пустынные динго как от волков, так и от домашних собак, оказались промежуточным звеном между волками и собаками, пишет журнал Science Advances.

Динго стали основным на континенте хищником около 5-8,5 тысячи лет назад. Это произошло после того, как вымерли сумчатые волки.

Биологи долгое время спорили о происхождении динго, считать ли их вторично одичавшей собакой, или же классифицировать как полноценный самостоятельный вид, или же подвид собаки, или же как подвид волка. Конец этому спору положили генетик Мэтт Филд из Университета Джеймса Кука и его коллеги из Германии, Дании и США.

Исследовав гены динго и пяти видов собак, они нашли различия, которые связаны с метаболизмом питания. Если домашние собаки приспособились к человеческой еде, то для динго пищей стали сумчатые и рептилии, что отразилось на их эволюции.