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1 час назад

Крокодил съел еще одного справлявшего нужду в реку мужчину

Lenta.ru

В индийском штате Уттар-Прадеш крокодил съел 20-летнего мужчину, который справлял нужду в реку. Об этом сообщает The Mirror.

Крокодил съел еще одного справлявшего нужду в реку мужчину
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В результате нападения рептилии погиб индиец по имени Дипу, который гостил у родственников в деревне возле заповедника Катарниагхат. Вместе с двоюродным братом он решил сходить в туалет на берегу канала. Неожиданно из воды выполз огромный крокодил, схватил его зубами и утащил под воду.

Жители деревни прибежали на помощь, но к тому моменту, когда они оказались на месте происшествия, ни Дипу, ни хищника нигде не было видно. Из-за сильного течения и риска встретить еще одного крокодила никто не осмелился войти в воду. Водолазы тоже не рискнули спускаться в канал до тех пор, пока уровень воды не снизился.

Чтобы организовать поисковую операцию, полиции и представителям департамента лесных ресурсов пришлось обратиться в местный департамент ирригации и попросить, чтобы на время поисков тела в канал не поступала вода;

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