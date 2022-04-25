В народе 25 апреля всегда называли Василием Парильщиком в честь епископа Василия Парийского, павшего во время иконоборческих гонений. Говорилось, что в этот день "весна землю парит". Что нельзя делать в этот понедельник, рассказываем в материале "Рамблера".

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Согласно приметам, 25 апреля нельзя ходить неумытым и в грязной одежде, которую уже надевали вчера. В этот день надо надеть все свежее. Как считали наши предки, на Василия Парильщика можно прогнать болезни, если хорошо очистить тело и одежду. Если этого не сделать, к человеку вернутся проблемы из прошлого, или не будут решаться новое. Поэтому 25 апреля советуют ходить в баню. Однако нельзя париться до обеда. Принято считать, что это время предназначено для Баншика, хозяина бани. Кроме того, нельзя вытираться чужим полотенцем, иначе отдашь свое счастье.

Дома же, наоборот, не стоит наводить порядки 25 апреля. Как говорили предки, если начать уборку в Васильев день, можно разбудить Домового, который спрячет вещи и разобьет посуду.

Также 25 апреля опасно брать у кого-то в долг то, что может "утечь сквозь пальцы". Например, просить у соседей, сахар, соль, манку, муку. Это чревато потерей накоплений.

Еще считается, что в последний понедельник апреля нельзя ходить в лес на охоту и рыбалку, потому что там может внезапно появиться голодный и злой медведь.