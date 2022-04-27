«Сестра» Алешеньки раскрыла тайну российского инопланетянина

Тайна мумифицированного гуманоида, которого обнаружила в 1996 году пенсионерка Тамара Просвирина в поселке Каолиновый (между Челябинском и Екатеринбургом), до сих пор многим не дает покоя. Только в 2018 году ученые наконец смогли однозначно ответить на вопрос, кем же на самом деле был найденыш, которого женщина назвала Алешенькой. Подробности читайте в материале «Рамблера».

В 90-е годы не было проведено ни одной официальной экспертизы мумии Кыштымского карлика (так Алешеньку окрестили в прессе). Тело гуманоида неофициально осматривалось специалистами лишь однажды по инициативе следователя. Ученые пришли к выводу, что гуманоид вероятнее всего был результатом преждевременных человеческих родов с синдромом врожденного уродства, то есть недоношенным младенцем со множеством генетических мутаций.

Кадр из сериала «Живая тема»

В 2002 году был обнаружен кусок ткани, в который было обернуто тело найденыша. Эксперты Института общей генетики Российской академии наук выделили с этого куска ткани ДНК человека с многочисленными отклонениями в развитии, чем и подтвердили ранее выдвинутую специалистами версию. Была выявлена даже мутация, с которой родился младенец, она называется «Череп в форме трилистника» и описана в медицинской литературе.

В 2018 году удалось обнаружить «сестру» Алешеньки — женскую мумию 15 сантиметров высотой, которую назвали Атой. Ее нашли в заброшенном чилийском городе Ла-Нория (это место находится в пустыне Атакама, отсюда прозвище мумии). На ее примере специалисты окончательно убедились, что Кыштымский карлик не являлся внеземным существом.

Bhattacharya S et al. 2018